Kiabi abrió su primera tienda en Montevideo y consolida su presencia en Uruguay

Kiabi abrió las puertas de su primera tienda en Montevideo, ubicada en Tres Cruces Shopping. La inauguración marca una nueva etapa para la marca francesa en Uruguay, luego de su desembarco en Car One Center en 2023.

El nuevo espacio se distribuye en dos niveles, reúne más de 100.000 unidades de las distintas categorías de la marca y genera 25 puestos de trabajo directos.

“Hace tres años que queríamos encontrar el lugar ideal para desarrollar nuestra segunda tienda. Elegimos este mall para empezar a desarrollar nuestra marca en Montevideo porque fue el lugar ideal” , explicó Sabine Mulliez , socia de Grupo One.

La elección del shopping respondió a su ubicación, al movimiento de personas que concentra y a su conexión entre Montevideo y distintos puntos del interior del país.

Tras los resultados alcanzados en Car One Center, la llegada a la capital representa un nuevo paso en el desarrollo de la compañía. “Es el segundo hito: venir a la capital del país”, señaló Emiliano Aldabalde, director de Retail de Grupo Antelo.

La inauguración estuvo acompañada por una jornada de activaciones que incluyó una estación de personalización de remeras, propuestas gastronómicas, un corte de cinta y un flashmob protagonizado por un coro, que comenzó en la plaza de comidas y finalizó en el nuevo local.

Una propuesta para toda la familia

La tienda reúne la propuesta integral de Kiabi, con moda para mujeres, hombres, niños, niñas y bebés. También cuenta con opciones de maternidad, ropa interior, lencería, calzado y accesorios.

“Lo que se van a encontrar es un poco la propuesta de Kiabi, que es moda accesible de excelentísima calidad para toda la familia, con talles especiales”, afirmó Aldabalde.

Uno de los principales diferenciales de la marca es su concepto full family, que concentra en un mismo espacio alternativas para los diferentes integrantes de la familia. La oferta contempla una variedad de talles que abarca desde prendas para bebés prematuros hasta 4XL en mujer y 7XL en hombre.

El local mantiene la identidad internacional de Kiabi, con una distribución pensada para facilitar el recorrido y permitir una identificación clara de las diferentes categorías. El concepto fue adaptado a las características de una ubicación urbana y de alta circulación.

Creada en 1978 en el norte de Francia, Kiabi tiene presencia en más de 33 países y cuenta con cerca de 640 tiendas. Su propuesta combina una estrategia omnicanal y un fuerte desarrollo digital con el compromiso de avanzar hacia una moda más sostenible, responsable e inclusiva.

Uruguay fue el primer país de Latinoamérica elegido por la compañía para desarrollar su operación en la región. Según Mulliez, la estabilidad del mercado, la recepción de las marcas internacionales y los resultados obtenidos en Car One fueron claves para continuar apostando por el país.

Una estrategia de crecimiento en Uruguay

El próximo paso de Kiabi será la inauguración de una tienda en Punta del Este, prevista para noviembre. A comienzos de 2027 se sumará un nuevo local en Aventura Shopping, en Sayago.

Con ambas aperturas, la marca pasará de contar con dos tiendas en Uruguay a tener cuatro puntos de venta en el país.

La tienda de Tres Cruces Shopping abre de domingo a jueves, de 9:00 a 21:00 horas, y los viernes y sábados, de 9:00 a 22:00 horas.