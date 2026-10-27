La empresa uruguaya que creó un robot para facturar por WhatsApp y ahora apuesta a expandirse por Latinoamérica con inteligencia artificial

En más de una década, Facturando pasó de desarrollar soluciones para simplificar la facturación electrónica a construir un ecosistema de herramientas de gestión empresarial con inteligencia artificial. Su fundador y CEO, Nahuel Pratto, repasa los principales hitos de la compañía, desde el robot de facturación por WhatsApp que lanzó en 2020 hasta la llegada de Facturando 2.0 en 2026.

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Además, cuenta cómo surgió el proyecto, los desafíos de emprender en Uruguay y los planes de expansión hacia Argentina, Paraguay y otros mercados de Latinoamérica.

¿Cómo nació Facturando y qué te motivó a crear la empresa?

Facturando nació con una idea muy clara: simplificar algo que históricamente fue complicado para miles de empresas y profesionales.

Durante años, facturar significaba aprender a utilizar programas, depender de computadoras y dedicar tiempo a procesos administrativos que deberían ser sencillos.

Desde el principio entendimos que la tecnología tenía que adaptarse a las personas, y no las personas a la tecnología.

Así comenzamos a desarrollar soluciones que permitieran a cualquier negocio emitir sus comprobantes de manera rápida, sencilla y accesible.

Lo que comenzó como un proyecto tecnológico uruguayo fue creciendo hasta convertirse en una empresa que hoy acompaña a miles de negocios y tiene una visión de expansión internacional.

¿Qué diferencia a Facturando de otras empresas de facturación electrónica?

Creo que nuestra principal diferencia es que nunca nos conformamos con hacer lo mismo que los demás.

Siempre buscamos adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes.

En 2020 fuimos pioneros en desarrollar un robot que permitía emitir facturas directamente desde WhatsApp.

Hoy puede parecer algo común, pero en aquel momento fue una innovación muy importante. Miles de profesionales no querían instalar aplicaciones, aprender a utilizar programas ni depender de una computadora para facturar.

Nosotros les dimos la posibilidad de hacerlo desde una herramienta que ya utilizaban todos los días: WhatsApp.

Nuestra filosofía siempre fue que una persona pueda tener su factura lista en segundos, sin complicaciones.

Hoy seguimos trabajando bajo esa misma idea, pero con herramientas mucho más avanzadas.

¿Cómo surgió la idea de facturar directamente desde WhatsApp?

Surgió de escuchar a nuestros clientes.

Nos encontrábamos con profesionales y pequeños empresarios que necesitaban facturar, pero no querían dedicar tiempo a aprender un sistema informático.

Para muchos, la facturación era una obligación administrativa que les quitaba tiempo de su verdadero trabajo.

Entonces nos preguntamos: ¿por qué una persona tiene que ingresar a un programa para emitir una factura si puede hacerlo desde una conversación?

Así desarrollamos nuestro robot de WhatsApp en 2020.

Fue una forma completamente diferente de acercar la facturación electrónica a las personas.

Lo que hoy muchos consideran normal, nuestros clientes ya lo estaban disfrutando hace seis años.

Y esa es una característica que seguimos manteniendo: intentar anticiparnos a lo que el mercado va a necesitar.

¿Cómo fue el proceso de crecimiento de Facturando?

El crecimiento fue el resultado de muchísimo trabajo, inversiones, errores, aprendizajes y decisiones difíciles.

Desde afuera muchas veces se ve solamente el resultado, pero detrás de una empresa tecnológica hay años de desarrollo, desafíos técnicos y momentos en los que hay que tomar decisiones importantes sin tener garantías.

Nos tocó atravesar dificultades, realizar cambios profundos en nuestra infraestructura y reinventar partes de nuestra tecnología para acompañar el crecimiento.

Pero siempre tuvimos claro que queríamos construir algo grande.

Nunca pensamos en Facturando solamente como un programa para emitir comprobantes, sino como una empresa tecnológica con capacidad de desarrollar soluciones para miles de negocios.

¿Cuál fue la transformación más importante de Facturando en los últimos años?

Sin dudas, junio de 2026 marcó un antes y un después en nuestra historia.

Después de años de crecimiento, tomamos una de las decisiones más importantes y arriesgadas como empresa: dejar atrás por completo nuestro sistema anterior y lanzar Facturando 2.0, un ecosistema tecnológico completamente renovado en el que estuvimos trabajando intensamente durante muchísimo tiempo.

No se trató simplemente de actualizar un programa o agregar algunas funciones. Fue reinventar nuestra tecnología desde sus bases, pensando no solamente en las necesidades actuales de nuestros clientes, sino también en las que van a tener durante los próximos años.

Con Facturando 2.0 incorporamos una enorme cantidad de integraciones, una aplicación móvil, nuevas herramientas de gestión y múltiples funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial.

Fue un desafío enorme, tanto tecnológico como humano. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer especialmente a todos mis colaboradores, porque siempre tuvieron la camiseta puesta. Detrás de este lanzamiento hubo muchísimo esfuerzo, compromiso, largas jornadas y un equipo que creyó en el proyecto incluso en los momentos más difíciles.

Como fundador, una de las mayores satisfacciones es ver que las personas que forman parte de la empresa sienten cada logro como propio.

Podríamos habernos conformado con seguir vendiendo un sistema que ya funcionaba y tenía miles de clientes. Pero elegimos arriesgarnos, empezar nuevamente y construir algo mucho más grande.

Porque entendemos que en tecnología quedarse quieto también es una forma de retroceder.

Hoy Facturando 2.0 representa una nueva etapa de nuestra historia y es la base sobre la que estamos construyendo nuestra expansión hacia Argentina, Paraguay y el resto de Latinoamérica.

¿Qué papel juega la inteligencia artificial en el presente y futuro de Facturando?

La inteligencia artificial es uno de los pilares más importantes de nuestra evolución.

Pero para nosotros no se trata simplemente de incorporar inteligencia artificial porque sea una tendencia.

Nuestra empresa viene trabajando desde hace años en automatizar procesos y simplificar tareas.

El robot de WhatsApp que desarrollamos en 2020 fue un ejemplo de esa filosofía.

Hoy estamos llevando ese concepto mucho más lejos, incorporando inteligencia artificial en procesos comerciales, administrativos y operativos.

Trabajamos en herramientas que permiten automatizar tareas, gestionar clientes, controlar inventarios, analizar información y facilitar decisiones empresariales.

Nuestro objetivo es que la tecnología haga cada vez más trabajo por el empresario, para que el empresario pueda dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio.

¿Facturando sigue siendo solamente una empresa de facturación electrónica?

No. La facturación electrónica fue nuestro punto de partida, pero nuestra visión es mucho más amplia.

Hoy desarrollamos un ecosistema de soluciones empresariales que integra facturación, puntos de venta, gestión de inventarios, aplicaciones móviles, comercio electrónico, automatización y herramientas comerciales.

También trabajamos en integraciones con plataformas como Mercado Libre y Shopify, además de soluciones de atención al cliente y gestión comercial mediante inteligencia artificial.

Queremos que una empresa pueda administrar gran parte de su operación desde un mismo ecosistema tecnológico, sin tener que contratar múltiples sistemas que no se comunican entre sí.

Nuestra visión es pasar de ser un proveedor de facturación a convertirnos en un socio tecnológico integral para las empresas.

¿Por qué decidieron expandirse a Argentina y Paraguay?

Porque entendemos que los problemas que resolvemos no son exclusivos de Uruguay.

En Argentina, Paraguay y otros países de Latinoamérica existen millones de profesionales, emprendedores y empresas que necesitan herramientas para simplificar su administración.

Nuestra expansión hacia estos mercados forma parte de una estrategia de crecimiento regional.

Queremos llevar nuestra experiencia, nuestra tecnología y nuestra filosofía de simplificación a nuevos mercados.

También queremos demostrar que desde Uruguay se pueden desarrollar productos tecnológicos capaces de competir internacionalmente.

No vemos a Uruguay como un límite, sino como el punto de partida.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos de desarrollar una empresa tecnológica en Uruguay?

Uno de los principales desafíos es lograr crecer sin perder la calidad del servicio ni la capacidad de innovación.

Cuando una empresa tecnológica crece, también aumentan las exigencias sobre su infraestructura, su equipo y sus procesos.

Eso obliga a invertir constantemente, actualizar tecnologías y muchas veces tomar decisiones que implican cambios importantes.

Otro desafío es competir en un mercado donde aparecen nuevas soluciones constantemente.

Pero creo que la competencia es positiva porque nos obliga a evolucionar.

Nuestra respuesta siempre fue invertir en desarrollo, mejorar nuestros productos y buscar nuevas formas de simplificar la vida de nuestros clientes.

¿Qué importancia tiene el equipo humano en una empresa que apuesta tanto a la automatización?

Es fundamental.

Detrás de cada sistema, cada innovación y cada mejora hay personas que trabajan para que todo funcione.

La tecnología y la inteligencia artificial nos permiten ser más eficientes, pero el talento humano sigue siendo una parte esencial de nuestro crecimiento.

Buscamos formar equipos comprometidos, con iniciativa y con ganas de aprender.

El lanzamiento de Facturando 2.0 fue una demostración de eso. Tuvimos un equipo que asumió desafíos enormes, que trabajó intensamente y que nunca dejó de apostar al proyecto.

Personalmente, estoy profundamente agradecido con cada uno de mis colaboradores. Siempre tuvieron la camiseta puesta y fueron fundamentales para llegar hasta donde estamos hoy.

Los logros de Facturando no son solamente míos, son de todas las personas que trabajan cada día para hacer crecer esta empresa.

¿Cuál fue el momento más difícil que enfrentaste como empresario?

Emprender implica aprender a convivir con la incertidumbre.

Hubo momentos de mucho esfuerzo, decisiones equivocadas, inversiones que no dieron los resultados esperados y situaciones que nos obligaron a comenzar nuevamente.

Muchas veces tuve que dedicarle a la empresa horas que normalmente deberían haber sido de descanso o de vida personal.

Trabajé durante fines de semana, feriados, cumpleaños y fechas especiales porque sabía que había clientes que dependían de nuestros servicios.

Pero también entendí que cada dificultad era parte del aprendizaje.

El éxito de una empresa no se construye solamente con buenas decisiones, sino también con la capacidad de levantarse después de las equivocaciones.

¿Qué significa para vos haber construido una empresa desde Uruguay que hoy busca competir internacionalmente?

Es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad.

Creo que Uruguay tiene muchísimo talento y capacidad para desarrollar tecnología.

Muchas veces pensamos que las grandes innovaciones tienen que venir de empresas internacionales, cuando en realidad desde nuestro país también podemos crear soluciones que transformen industrias.

Facturando es una demostración de que con visión, perseverancia y trabajo se pueden construir proyectos con proyección internacional.

Y lo más importante es que sentimos que todavía estamos en una etapa de crecimiento, con muchísimo camino por recorrer.

¿Cómo imaginás Facturando dentro de cinco años?

Imagino una empresa consolidada en distintos mercados de Latinoamérica, con un ecosistema tecnológico mucho más amplio y con la inteligencia artificial integrada en gran parte de sus soluciones.

Queremos que nuestros sistemas no solamente permitan registrar operaciones, sino que ayuden activamente a administrar los negocios.

Que puedan anticipar necesidades, automatizar procesos, facilitar decisiones y resolver tareas que hoy requieren mucho tiempo.

Nuestra aspiración es que cualquier emprendedor o empresa, independientemente de su tamaño, pueda acceder a tecnología avanzada sin necesidad de grandes inversiones.

Queremos que Facturando sea reconocida como una empresa que transformó la manera en que los negocios utilizan la tecnología.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en Uruguay?

Que no espere a tener todas las condiciones perfectas para comenzar.

Emprender significa asumir riesgos, cometer errores y aprender constantemente.

También significa entender que los resultados importantes generalmente no llegan de un día para el otro.

Hay mucho trabajo que nadie ve, muchas dificultades que no se cuentan y decisiones que requieren sacrificios.

Creo que lo más importante es tener una visión clara, rodearse de buenas personas y no abandonar ante las primeras dificultades.

Y sobre todo, no limitar los sueños al tamaño del mercado uruguayo.

Hoy una buena idea desarrollada desde Uruguay puede llegar a cualquier parte del mundo.

¿Qué te gustaría que las personas piensen cuando escuchan el nombre Facturando?

Me gustaría que piensen en innovación, confianza y simplicidad.

Que sepan que detrás de Facturando hay una empresa que trabaja constantemente para desarrollar soluciones que realmente faciliten la vida de sus clientes.

Desde aquel robot de WhatsApp que desarrollamos en 2020 hasta el lanzamiento de Facturando 2.0 y las herramientas de inteligencia artificial que estamos incorporando hoy, nuestra esencia sigue siendo la misma.

Hacer simple lo complejo.

Porque creemos que la mejor tecnología no es necesariamente la que tiene más funciones, sino la que logra resolver problemas de la manera más sencilla posible.

Y ese es el camino que queremos seguir recorriendo.

No queremos simplemente acompañar la evolución tecnológica de las empresas. Queremos ser parte de quienes la impulsan.