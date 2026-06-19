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Intendencia Departamental de Tacuarembó: Licitación Pública Nº 2/2026

Licitación Pública Nº 2/2026

19 de junio de 2026 9:46 hs
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2/2026

La Intendencia Departamental de Tacuarembó invita a participar del llamado a “Licitación Pública N° 2/2026 “Adquisición de hasta 7 (siete) compactadores vibratorios autopropulsados de rodillo liso y 1 (un) compactador vibratorio autopropulsado de rodillo pata de cabra” de acuerdo a lo que se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares.

APERTURA: 1° de julio de 2026 – Hora: 16:00´

LUGAR: Oficina de Licitaciones

PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 18 de julio 164, teléfono 4632 4671 interno 290 o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo (Maldonado 1959 – Teléfono 24106368) en días y horarios hábiles al valor de $ 12.500 (pesos uruguayos doce mil quinientos). Los mismos podrán ser consultados a través de la Página WEB de la I.D.T. www.tacuarembo.gub.uy

CONSULTAS: Por información adicional se podrá consultar en Intendencia Departamental de Tacuarembó por el mail [email protected]. No será de recibo ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.

RECEPCION DE PROPUESTAS: Hasta el día y hora de la apertura. Previo depósito de la garantía de mantenimiento de oferta correspondiente.

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