Qué significa comerse las uñas, según la psicología

La pesquisa basada en años de investigación clínica y práctica terapéutica, permitió dar cuenta de cómo el cerebro prioriza la previsibilidad y la seguridad por encima de la comodidad y la felicidad.

"Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia", indicó Heriot-Maitland a Fox News Digital. "Está programado no para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos vivos", sumó.

De acuerdo a las conclusiones brindada por el experto, en gran parte de la historia de la humanidad ser sorprendido podía ser considerado un signo de fatalidad, por lo que "el cerebro prefiere el dolor predecible a la amenaza impredecible".

El estudio argumenta que el principal órgano del sistema nervioso central, cuando se enfrenta a la incertidumbre, puede optar por conductas más pequeñas y autodestructivas en lugar de arriesgarse a otras más grandes e impredecibles. La procrastinación, por ejemplo, capaz de generar estrés y frustración, pero también retrasar la exposición al miedo, más importante, al fracaso o al juicio.

"El argumento central es que las conductas que etiquetamos como 'autosabotaje' podrían en realidad ser intentos del cerebro por controlar el malestar", agregó por su parte la psicóloga y directora de programas de bienestar en NYU Langone Health, Thea Gallagher.