/ Lifestyle / SALUD

Qué significa comerse las uñas, según la psicología

De acuerdo a un nuevo estudio, la explicación reside en el "instito de supervivencia" que detenta el cerebro humano.

20 de enero 2026 - 12:23hs
MORDERSE LAS UÑAS

Morder y comerse las uñas, posponer cosas o bien evitar hacerlas revisten estrategias de supervivencia que alguna vez pudieron habernos protegido.

Así lo reveló un nuevo estudio titulado "Explosiones controladas en salud mental" presentado por el psicólogo clínico Dr. Charlie Heriot-Maitland.

La pesquisa basada en años de investigación clínica y práctica terapéutica, permitió dar cuenta de cómo el cerebro prioriza la previsibilidad y la seguridad por encima de la comodidad y la felicidad.

"Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia", indicó Heriot-Maitland a Fox News Digital. "Está programado no para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos vivos", sumó.

De acuerdo a las conclusiones brindada por el experto, en gran parte de la historia de la humanidad ser sorprendido podía ser considerado un signo de fatalidad, por lo que "el cerebro prefiere el dolor predecible a la amenaza impredecible".

"Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia", insistió el psicólogo clínico. "Está programado no para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos vivos".

image
Qué significa morderse las uñas

Qué significa morderse las uñas

El estudio argumenta que el principal órgano del sistema nervioso central, cuando se enfrenta a la incertidumbre, puede optar por conductas más pequeñas y autodestructivas en lugar de arriesgarse a otras más grandes e impredecibles. La procrastinación, por ejemplo, capaz de generar estrés y frustración, pero también retrasar la exposición al miedo, más importante, al fracaso o al juicio.

"El argumento central es que las conductas que etiquetamos como 'autosabotaje' podrían en realidad ser intentos del cerebro por controlar el malestar", agregó por su parte la psicóloga y directora de programas de bienestar en NYU Langone Health, Thea Gallagher.

Comerse las uñas psicología

