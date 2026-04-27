Llegó a Uruguay el primer eléctrico japonés de Toyota: el bZ4X debuta con respaldo de 10 años y autonomía de hasta 525 km

Toyota dio un paso clave en la electrificación del mercado local con la presentación del bZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico y el primer modelo de origen japonés de estas características disponible en Uruguay .

El lanzamiento se realizó en Reducto Audiovisual de la mano de Ayax Uruguay, en un evento que reunió a clientes e invitados especiales, y estuvo moderado por Fernando Montero , con la presencia de autoridades de la marca, entre ellas Alejandro Curcio , presidente de Ayax, junto a Lucca Curcio y otros referentes de la compañía.

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En el marco de la presentación, Alejandro Curcio destacó el proceso detrás del lanzamiento y la decisión de esperar el momento adecuado para introducir el modelo.

“Podríamos haber lanzado este auto antes, pero por responsabilidad necesitábamos madurez en el mercado, infraestructura y capacitación. No queríamos introducir un modelo que al año cambiara versión. Era cuestión de llegar bien, no de llegar antes”, afirmó.

El presidente de Ayax también subrayó la confianza en la marca y en el producto: “Sé lo que va a pasar con el valor de reventa, sé el valor del producto y confío en Toyota, en nuestro personal y en nuestros talleres”.

Screen Shot 2026-04-27 at 15.08.48 Alejandro Curcio.

Desde la empresa, el lanzamiento se enmarca en la estrategia global “Beyond Zero”, con la que Toyota busca no solo reducir emisiones, sino también generar un impacto positivo en la movilidad.

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En diálogo con El Observador, Alfonso Bosch, gerente comercial de Toyota Uruguay, destacó la importancia del debut eléctrico de la marca en el país. “Para nosotros significa empezar a competir en un mercado en el que no estábamos presentes con nuestra marca, con un producto que tiene todo”, señaló.

Screen Shot 2026-04-27 at 15.08.00 Alfonso Bosch.

Por su parte, Lucca Curcio centró su mensaje en el concepto de confianza como eje del proyecto.

Entendí cuál era la palabra de esta noche: confianza. No solo la confianza de un padre en un hijo, sino la que ustedes depositan en Ayax y la que Toyota construyó durante casi 90 años Entendí cuál era la palabra de esta noche: confianza. No solo la confianza de un padre en un hijo, sino la que ustedes depositan en Ayax y la que Toyota construyó durante casi 90 años

El ejecutivo destacó que el bZ4X no es solo un vehículo eléctrico, sino una promesa de la marca: “Si algo sale mal, nosotros vamos a estar ahí, acompañando como venimos haciendo hace más de 80 años”.

Screen Shot 2026-04-27 at 15.09.46 Lucca Curcio.

Finalmente, remarcó la visión de largo plazo de la compañía al señalar que “Toyota viene construyendo varios caminos hacia el futuro. No por indecisión, sino por convicción. Hoy uno de esos caminos llega a Uruguay”.

Versiones y precios

El bZ4X se comercializa en dos versiones: Limited 4x2 (US$ 49.990) y Limited 4x4 (US$ 52.990), esta última equipada con sistema X-MODE para mejorar el desempeño en terrenos de baja adherencia.

Entre sus principales características, el modelo ofrece una autonomía de hasta 525 kilómetros, pantalla táctil de 14 pulgadas, techo panorámico, asientos calefaccionados y ventilados, retrovisor digital, llantas de 20 pulgadas, sistema de auto parking y vidrios delanteros dobles para mejorar la insonorización.

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En materia de seguridad, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, con frenado pre-colisión, control de crucero adaptativo de rango completo, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, entre otras tecnologías.

Sobre el diferencial del modelo, Bosh destacó el diseño como uno de sus principales atributos: “Tiene un look muy agresivo, muy diferente. No hay nada igual en el mercado. Salir de lo común está bueno”.

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Garantía extendida y respaldo

El lanzamiento también incluyó uno de los anuncios más relevantes de la noche, con la confirmación de una garantía extendida de hasta 10 años a través de Ayax Value, lo que posiciona al bZ4X como el eléctrico con mayor respaldo en el mercado uruguayo.

Con este vehículo, Toyota ingresa formalmente al segmento de vehículos eléctricos en Uruguay, con una propuesta que combina tecnología, autonomía y un fuerte respaldo de posventa. El bZ4X no solo marca el inicio de una nueva etapa para la marca en el país, sino que también refuerza la tendencia hacia una movilidad más eficiente y sustentable en el mercado local.