Matías Woloski: de crear un unicornio tecnológico a elegir Punta del Este para un nuevo desafío

MP Talks sumó un nuevo espacio para encontrarse, conversar y conocer historias en primera persona. La primera edición de MP Talks Live Sessions , se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA) y tuvo como protagonista a Matías Woloski , creador de Portal Bosque.

En conversación con Diego Campos y frente al público, Woloski recorrió distintos momentos de su vida: desde sus primeros pasos en la tecnología y el camino que lo llevó a construir una compañía global hasta la decisión de instalarse junto a su familia en Punta del Este y comenzar allí una nueva etapa.

El recorrido emprendedor de Woloski estuvo marcado por la tecnología desde muy temprano. Años después de sus primeras experiencias como programador, creó Auth0 junto a Eugenio Pace, una compañía que logró posicionarse a nivel global y que fue adquirida por Okta en 2021.

Durante MP Talks Live Sessions , recordó que el camino estuvo lejos de ser lineal. En uno de sus primeros pitches, un jurado les aseguró que estaban frente a un mercado enorme, pero que probablemente no serían ellos quienes lograrían conquistarlo.

“Uno va agregando un ladrillito arriba del otro y, de repente, te das vuelta y todo ese esfuerzo se va componiendo”, reflexionó Woloski sobre la construcción de un proyecto a largo plazo.

Su llegada a Punta del Este también comenzó como una apuesta. En agosto de 2020, en plena pandemia y con dos hijos pequeños, viajó desde Buenos Aires para conocer cómo sería vivir allí. La experiencia lo convenció: regresó a Argentina y, dos semanas después, ya estaba instalado con su familia en Uruguay.

Con el tiempo, Punta del Este se convirtió en algo más que un nuevo lugar donde vivir. Woloski encontró allí la posibilidad de bajar el ritmo, construir una nueva comunidad y reconectar con la música, una pasión que lo acompañaba desde niño. También encontró el espacio para preguntarse qué quería hacer después de más de una década dedicada al mundo tecnológico.

Un nuevo desafío: Portal Bosque

De esa nueva etapa nació Portal Bosque, un proyecto que integra naturaleza, educación, tecnología, cultura y comunidad. La iniciativa surgió, según contó Woloski, tanto de una inquietud personal como del deseo de aportar algo al lugar que había elegido para vivir.

Uno de los conceptos que atraviesa la propuesta es pasar “de ser espectadores a creadores”, una idea que también conecta con su mirada sobre la educación y los cambios que plantea la inteligencia artificial.

Para Woloski, en un contexto en el que la tecnología transforma rápidamente la manera de estudiar y trabajar, capacidades como la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía serán cada vez más relevantes. “Uno aprende a crear ejercitando el músculo de crear”, señaló.

El valor de encontrarse

La conversación también recorrió su vínculo con la música, la familia y la comunidad. Frente a un futuro de creciente abundancia tecnológica, Woloski planteó que aquello que puede volverse verdaderamente escaso —y, por lo tanto, más valioso— es el encuentro entre las personas.

"Cada vez más vas a querer buscar la conexión humana porque va a ser lo escaso de alguna manera", reflexionó Matías.

Ese espíritu de encuentro también atravesó esta primera edición de MP Talks Live Sessions, con la que MP amplía su ciclo MP Talks y propone llevar las conversaciones a un formato en vivo, compartido con el público.

Desde el MACA y con Punta del Este como escenario, el encuentro permitió conocer otra faceta de Woloski y recorrer una historia sobre tecnología y emprendimiento, pero también sobre nuevos comienzos, comunidad y la posibilidad de crear el lugar en el que uno quiere vivir.