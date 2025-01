Ministro de Trabajo convocó a una reunión e intentará evitar que Yazaki se vaya de Uruguay

El jerarca, en diálogo con Teledía (Canal 4), aseguró que no hubo ningún tipo de advertencia sobre el desenlace. Sin embargo, Pérez dijo que este tipo de compañías “siempre plantean las necesidades de competitividad y productividad, y si esto se afecta, corre el riesgo de perder clientes”.

TENIS ¿Cuándo juegan Ecuador vs Uruguay por Copa Davis y por dónde verlo?

La reunión será el próximo viernes y se buscará “generar un diálogo para que la empresa no se vaya, no cierre”. En caso de que esto no ocurra, Pérez consideró que buscarán que la negociación tenga “las mejores alternativas”.