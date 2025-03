Y agregó: "A él le colocaron un catéter en el riñón en la primera operación, y ya estaba estipulado que a su regreso de Europa, lo operarían de nuevo para quitárselo".

El propio Ignacio Ruglio posteó desde el Hospital Evangélico pocas horas después de ese mismo viernes.

"Gracias a todos quienes están escribiendo por la noticia que salió sobre mi operación. Solo me van a sacar el cateter que me colocaron hace 45 días en el riñón y me sacan la piedra de 13 mm que me estuvo molestando estos meses. Ayer (este jueves) dejaron todo coordinado y en las próximas horas me operan", escribió el presidente aurinegro en su estado de Whatsapp.

Se postergó la operación a la que iba a ser sometido el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio; mirá las razones

Ignacio Ruglio concurrió este domingo a la mañana al programa Punto Penal de canal 10.

Allí sorprendió con una declaración: "Si me dicen ahora que Liverpool es campeón del Torneo Apertura y que Nacional queda 6 puntos arriba de Peñarol, lo firmo ya", dijo.

A su vez, también explicó su presencia allí y que fue debido a que se postergó su operación.

"Finalmente, el médico decidió dejar pasar unos días más y que siga tomando tres litros de agua por día. Me van a sacar el cateter entre martes y miércoles, posiblemente el martes", indicó Ruglio.