El posteo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el hospital previo a su nueva operación y apoyando al equipo tras la derrota ante Liverpool

Ignacio Ruglio escribió un posteo desde el propio Hospital Evangélico en las primeras horas de la tarde, previo a ser intervenido quirúrgicamente.

Allí agradece los llamados recibidos y el apoyo, luego de que se conociera la noticia de que será operado otra vez.

A su vez, también envió su apoyo al plantel y cuerpo técnico de Peñarol luego de la derrota por goleada, 3-0, que le propinó Liverpool este jueves a la noche en el Estadio Campeón del Siglo.

"Gracias a todos quienes están escribiendo por la noticia que salió sobre mi operación. Solo me van a sacar el cateter que me colocaron hace 45 días en el riñón y me sacan la piedra de 13 mm que me estuvo molestando estos meses. Ayer (este jueves) dejaron todo coordinado y en las próximas horas me operan", comenzó escribiendo Ruglio.

Y continuó: "Y aguante Peñarol, cuerpo técnico y jugadores. A todos nos duele mucho este mal arranque de año deportivo, pero estamos seguros que TODOS JUNTOS, con laburo, autocrítica y apoyándonos unos a otros lo vamos a dar vuelta pronto y volver a darle alegrías a nuestra hinchada. Ya va a entrar la pelota y luego ganar trae ganar. Gracias a toda la gente que ayer (este jueves) no dejó de alentar. Vamo PEÑAROL!!!".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio: