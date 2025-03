Mujica en el centenario de Rául Sendic: "Uno de los hombres con mayor clarividencia del futuro que conocí"

"Nosotros le decíamos ´usted está loco viejo´. No estaba loco, veía mucho más lejos", reflexionó el líder del MPP en el video.

El Pepe destacó que Sendic "no era hombre de acto de grandes masas, era hombre de fogón, de una diálectica con el mate en la mano".

"Un paisano intelectualizado que nunca dejó de ser paisano. Y nunca dejó de ser un intelectual muy profundo no se le subió ninguno de los berretines de la gente de la acadamia. Siguió siendo fiel a su estilo de vida muy austero, fumado tabaco", resaltó.

"Si hubiera un más allá me gustaría encontrarlo. Desgraciadamente no creo en ningun más allá, más bien más acá y sé que no lo voy a encontrar", dijo y concluyó: "Salud Bebe, mientras vivamos te vamos a recordar hasta el último aliento, y algunos discípulos quedaron”.

La vida de Sendic: de guerrillero a impulsar un "Frente Grande"

Cuando se había recibido de procurador, Sendic se trasladó al norte del país para organizar a los cañeros. Para que los montevideanos conocieran las miserables condiciones de trabajo de los trabajadores del campo organizó marchas de peones de los arrozales y cañeros.

Integró en 1962 el Coordinador que fue la génesis del MLN y luego fue uno de los fundadores de la guerrilla. Afiliado a la concepción foquista de la guerrilla revolucionaria, Sendic tenía a Cuba como ejemplo a seguir.

En agosto de 1970 Sendic fue detenido, pero se fugó de la cárcel Punta Carretas en setiembre de 1971, en el escape masivo conocido como “El Abuso".

Tras la derrota militar del MLN-T de 1972, y mientras los otros líderes tupamaros participaban de negociaciones, treguas y planes conjuntos con oficiales del Ejército, Sendic fue uno de los últimos en resistir en libertad.

Cayó finalmente en setiembre de 1972, herido en el rostro en un enfrentamiento con la Armada. La dictadura que se instaló en 1973 lo tomó como rehén en caso de que el MLN-T insistiera en sus atentados.

Con el regreso de la democracia, fue liberado en marzo de 1985. A partir de ese momento abogó por la creación de un Frente Grande, una organización política que reuniera consensos más amplios. Otros referentes del MLN-T no comprendieron sus pasos e incluso lo trataron de loco.

Murió en París el 28 de abril de 1989 mientras se sometía a un tratamiento por padeceré la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.