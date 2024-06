Declaración de cumbre para la paz en Ucrania reclama regreso de los niños ucranianos deportados por Rusia

Apoyo de Estados Unidos a Ucrania: Kamala Harris anunció US$ 1.500 millones en energía y ayuda humanitaria

Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski afirmó que Rusia no está dispuesta a una "paz justa". "Debemos hacer nuestro trabajo, no pensemos en Rusia, hagamos lo que tenemos que hacer. De momento, Rusia y sus dirigentes no están listos para una paz justa. Es un hecho", dijo el mandario.