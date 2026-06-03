Nació en plena crisis de 2002 para digitalizar órdenes de compra, hoy conecta a 1.000 empresas y supera los 891 millones de documentos intercambiados

En un mundo donde la velocidad, la trazabilidad y la calidad de los datos se volvieron factores clave para la competitividad empresarial, una plataforma uruguaya lleva más de 20 años trabajando para que la información circule de forma eficiente entre empresas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de Rondanet , el hub digital de GS1 Uruguay que hoy conecta a cerca de 1.000 compañías y acumula más de 891 millones de documentos intercambiados electrónicamente.

La historia de Rondanet comenzó en 2002, en plena crisis económica, cuando se concretó el primer intercambio electrónico de una orden de compra entre una cadena de supermercados y un proveedor. Lo que hoy parece habitual representaba entonces una apuesta innovadora en un mercado donde gran parte de los procesos comerciales se realizaban en papel.

“Los principales retailers del país estuvieron maduros para empezar a sustituir los papeles por mensajes electrónicos estandarizados”, recordó Juan Carlos Vázquez , gerente técnico de GS1 Uruguay. “La idea era que todas las empresas utilizaran el mismo formato de documentos y dejar atrás los procesos manuales” , agregó.

Los comienzos fueron lentos. Durante los primeros años, la plataforma se enfocó únicamente en las órdenes de compra. Sin embargo, el crecimiento fue constante y acompañó la evolución tecnológica de las empresas uruguayas. Hoy el ecosistema incluye intercambio de comprobantes fiscales electrónicos, documentos logísticos, catálogos de productos, recibos comerciales, recibos de sueldo y herramientas para la gestión de datos maestros.

Un desarrollo con sello uruguayo

A diferencia de otros mercados, donde este tipo de soluciones fueron impulsadas por grandes proveedores internacionales, Rondanet nació como una respuesta local a una necesidad específica del ecosistema empresarial uruguayo.

Actualmente, la plataforma es utilizada por empresas de distintos sectores, desde cadenas de supermercados, farmacias y laboratorios hasta industrias, operadores logísticos y proveedores de diferentes tamaños.

Uno de los principales desafíos fue lograr que tanto grandes multinacionales con sistemas ERP de clase mundial como pequeñas empresas pudieran operar dentro del mismo ecosistema.

Más allá de los documentos

Si bien el intercambio de documentos fue el punto de partida, hoy la propuesta apunta a ofrecer visibilidad sobre toda la cadena de abastecimiento.

“La información que las empresas necesitan compartir es cada vez más amplia. Ya no alcanza con saber qué producto se pidió y en qué cantidad. Hay que conocer disponibilidad, estado de entrega, información logística y datos detallados de los productos”, sostuvo Vázquez.

DSC00032 Juan Carlos Vázquez, gerente técnico de GS1 Uruguay.

La digitalización de estos procesos tiene impactos concretos sobre la operativa. Según explican desde GS1 Uruguay, contar con información anticipada sobre una entrega puede reducir a la mitad los tiempos de recepción de mercadería en centros de distribución y puntos de venta.

Además, permite detectar errores, rechazos o incidencias en tiempo real, algo que anteriormente requería reconstruir la información a partir de documentos físicos y llamadas telefónicas.

“Lo que hacemos es sustituir los papelitos que circulan por la cadena de abastecimiento por información digital fácil de procesar. Es una manera de generar una logística de datos que acompañe a la logística de la mercadería”, resumió Vázquez.

La confianza como activo principal

Uno de los atributos más valorados por las empresas usuarias es la confiabilidad de la plataforma.

“Más del 60% de los nuevos clientes llegan por recomendación o porque utilizaron Rondanet en otra empresa y quieren seguir trabajando con la herramienta”, destacó Daniela Villalba, Líder de Estudios de Retail y responsable de marketing.

La ejecutiva señaló que la confianza construida durante más de dos décadas es uno de los principales diferenciales del servicio.

“Las gestiones de muchas empresas se basan en esta plataforma. No puede fallar. Todo tiene que funcionar para que los usuarios sigan confiando en lo que utilizan todos los días”, afirmó.

DSC09957 Daniela Villalba, Líder de Estudios de Retail y responsable de marketing.

Esa confianza también está vinculada a la seguridad de la información. Por la plataforma circulan datos sensibles vinculados a pedidos, precios, promociones, facturación y logística.

“En más de veinte años de operación nunca tuvimos un problema de seguridad”, aseguró Vázquez. “Eso es resultado de un trabajo permanente para mantener actualizados todos los sistemas y preservar la confianza de quienes intercambian información a través de Rondanet”, destacó.

El valor de los datos

Tanto Vázquez como Villalba coinciden en que el concepto que mejor define a Rondanet es la calidad de los datos.

Desde GS1 Uruguay sostienen que los errores de información tienen consecuencias directas sobre la disponibilidad de productos y las ventas.

“El promedio de faltantes en góndola ronda el 5% y una parte importante de esos problemas está asociada a errores de datos o fallas de comunicación dentro de la cadena”, explicó Villalba.

La plataforma busca justamente minimizar esas ineficiencias mediante estándares compartidos, información actualizada y procesos digitalizados.

Inteligencia artificial y próximos desafíos

Mirando hacia adelante, uno de los focos está puesto en la incorporación de inteligencia artificial.

Según explicó el gerente técnico, actualmente GS1 Uruguay trabaja en proyectos que permitan a cada empresa aprovechar mejor la información que ya genera dentro de la plataforma.

“La idea es desarrollar agentes de inteligencia artificial que ayuden a cada organización a extraer valor de sus propios datos, sin comprometer la confidencialidad de la información de otros usuarios”, señaló.

Otro desafío clave pasa por ampliar la red de empresas conectadas y seguir formalizando procesos que todavía dependen del papel, llamadas telefónicas o intercambios informales.

“Necesitamos que cada vez más actores se integren a estos circuitos digitales. Cuantos más usuarios participan, más valor genera la red para todos”, concluyó Villalba.

Después de más de dos décadas de evolución, Rondanet busca consolidar ese objetivo: convertirse en la infraestructura invisible que permite que los datos circulen con la misma eficiencia que la mercadería, impulsando cadenas de abastecimiento más conectadas, ágiles y confiables.