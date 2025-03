Abogado de Besozzi señaló que proceso de formalización "fue un atropello" y argumentó por qué "hay que anularlo"

Sobre los posteos en redes aclaró que los conoció "después" y que no están incluidos dentro del recurso de apelación presentado.

En cuanto a dichas publicaciones y su posición con respecto al tema, explicó que hay "hechos puntales" que rompen con el "deber ser" de un fiscal.

"En tu casa, en tu intimidad, podés hacer lo que quieras, pero no podés en un ejercicio de una función pública tan sensible ponerte a favor o en contra de x", dijo.

Según aclaró, hay ciertas posiciones que no se pueden llevar "al plano de lo público", ya que son "funciones muy sensibles".

Tras esto, reiteró que el recurso presentado tiene que ver con la "forma" en la que fue formalizada la investigación y no el contenido.

La formalización y la imposibilidad de defensa

"Teniendo una formalización tan potente y siendo el Ministerio Público un sujeto tan importante, eso lleva a que jurídicamente se dé un cinturón de garantías para el buen cumplimiento del buen funcionamiento del Ministerio Público y el buen desempeño del contradictorio en cualquier audiencia como la es de formalización", empezó formulando.

"Los fiscales en este país no son elegidos democráticamente y como no son elegidos por la población, hay que reforzar a través de ciertos principios su actividad. Tres de los principios fundamentales son el de la legalidad, la trasparencia y el de objetividad", continuó.

"Si un fiscal no se rige dentro de eso, está violando la legalidad de su cargo, que le implica esos tres puntos", dijo luego.

"En la formalización, no es el fondo del asunto los delitos que te van a pretender imputar, porque la investigación está abierta. Vos formalizás para tener a la persona cerca. Y si hay alguna circunstancia que demuestra que es necesario que la persona se quede cerca, le ponés alguna medida restrictiva", añadió.

"Entonces, la Fiscalía hace su investigación y, ¿qué es lo que dice que hay que hacer? Te citan, tú buscas un abogado, este va a la Fiscalía, copia la famosa carpeta, estudiás, te sentás con tu patrocinado y le explicás", continuó.

"Mi laburo empezó cuando me llamaron y me dijeron que Besozzi estaba preso. Luego me dijeron que a las 18:00 horas había audiencia y le digo al abogado que me llamó: '¿Viste la carpeta?'. Esta tiene dos teras de información, horas y horas de intervenciones telefónicas y más horas de declaraciones durante tres años y medio", mencionó.

"Con eso no podés ir a la audiencia, no podés rebatir nada", dijo y agregó: "Entonces, ¿qué decimos nosotros? En estas circunstancias no se puede defender a nadie. Señalamos todos los derechos que tiene Besozzi o cualquiera. No es un tema de que sea Besozzi, es para todos".