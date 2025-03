Abogado de inversores de Conexión Ganadera pide suspender audiencias para que todos los defensores de las víctimas puedan asistir

En una carta enviada al fiscal de la investigación, consignada por el periodista Eduardo Preve y a la que accedió El Observador, Durán pidió a Rodríguez que las defensas de las víctimas puedan "estar presentes en futuras declaraciones de indagados y testigos" , luego de que no hayan podido presenciar los testimonios de varios indagados y testigos realizadas en los pasados días.

Durán explicó que a los abogados de los inversores no se les permitió asistir "principalmente por motivos de espacio físico y locativos, dado el gran número de damnificados y colegas representantes", algo que reconoció es una realidad.

No obstante, el representante puntualizó que "el mero hecho de que la Fiscalía no cuente con la capacidad locativa" para realizar las indagatorias sin las defensas de las víctimas "no puede ir jamás en detrimento de los derechos de estas últimas a escuchar y participar de testimonios de vital trascendencia".

Por esto, el abogado solicitó al Poder Judicial que "brinde un espacio locativo que pueda recibir a toda aquella defensa que quiera hacerse presente".

Como alternativa, planteó que "se designe a uno o dos abogados de las víctimas", coordinados entre las decenas de abogados representantes de inversores para que puedan tener presencia en las audiencias.

Durán pidió, además, que "no se tome una nueva declaración hasta no resolver este medular aspecto". El defensor indicó a El Observador que espera que este asunto se resuelva en las próximas horas o días.

La carta de Durán contó con la "anuencia" de Juan Pablo Decia y Leonardo Costa, también representantes de otras víctimas de Conexión Ganadera.