Tras versión de Pablo Carrasco, difunden mails y video en los que Gustavo Basso afirmó que inversores de Conexión Ganadera no debían pagar impuestos

Video en el que Gustavo Basso afirma que los inversores de Conexión Ganadera no debían pagar IRPF

Luego de que Pablo Carrasco afirmara en un escrito al Juzgado de Concurso que los inversores de Conexión Ganadera debieron pagar IRPF de los intereses que obtuvieron , se difundieron mails y un video del exdirector Gustavo Basso en los que afirma que sus clientes no debían abonar ningún impuesto.

Con el objetivo de bajar el monto de los pasivos, Carrasco apuntó en un escrito contra los inversores al señalar que cobraron casi US$ 110 millones en intereses en los últimos diez años y se beneficiaron del negocio que definió como "financiero" , algo que está en discusión porque escapó a la regulación del Banco Central del Uruguay .

CASO CONEXIÓN GANADERA MGAP descubrió que empresa vinculada a Conexión Ganadera no tiene el ganado que puso como garantía al BROU

El escrito recibió la crítica de varios abogados de distintos inversores afectados y uno de ellos incluso adelantó que pedirá a Enrique Rodríguez, fiscal de Lavado de Activos a cargo de la investigación contra los administradores de Conexión, que investigue el origen de los fondos con los que la empresa pagó esos intereses.

Por otra parte en los últimos días se difundieron varios correos en los que Basso, fallecido el pasado mes de noviembre en un accidente de tránsito, le afirma a distintos clientes que no debían pagar ningún impuesto ya que las ventas de ganado se tributaban por el Imeba (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios), para el que funcionan como agentes de retención los frigoríficos y los exportadores en pie.

En 2017, un inversor le preguntó por mail al exdirector si a los intereses prometidos por la empresa había que "descontarle impuestos". En su respuesta, a la que accedió El Observador, Basso le explicó que "los beneficios pactados son fijos y netos pues se tributa por Imeba, cuyo pago es retenido del precio vendido a frigorífico o a exportación en pie, no afectando el liquido a recibir por el inversor".

WhatsApp Image 2025-03-18 at 19.33.22.jpeg Mail de Gustavo Basso en 2017 Foto: captura cedida a El Observador

En otro mail a un cliente en 2020, el exadministrador puntualizó que "las tasas de rentabilidad que se mencionan son libres de toda comisión o impuesto que, si bien existen, son abonados con la parte que le toca al productor ganadero".

Esta misma respuesta fue enviado en un tercer correo a una damnificada en agosto de 2024, en este caso por la secretaria administrativa de Conexión Ganadera, María Bentancourt.

WhatsApp Image 2025-03-18 at 19.33.37.jpeg Mail de Gustavo Basso en 2020 (destaque hecho por su autor) Foto: captura cedida a El Observador

Un usuario anónimo de la red social X también difundió que le preguntó por mail a Basso si la inversión en Conexión estaba "gravada por IRPF", y si de ser así, él debía tributarlo.

Basso le respondió que les correspondía pagar el Imeba como "propietarios de ganado sin campo", pero aclaró que el agente de retención era "el último comprador de la cadena, quien se encarga de declararlo y volcarlo a DGI", y volvió a puntualizar que "este impuesto no afecta el resultado del inversor".

El video en el que Basso explica por qué los inversores de Conexión Ganadera no debían pagar IRPF

Además de los mails, la cuenta de X Inversores Conexión Ganadera (@InversoresCG), administrada por varios damnificados, difundió un video en el que Basso explica en detalle por qué los clientes de la compañía no debían abonar impuestos como el IRPF.

"El tema tributario fue uno de los temas que también fue de mucho interés cuando definimos la forma jurídica de relación a través del contrato de capitalización, porque permitía de esta forma hacer el aporte tributario a través de Imeba. Lo recauda el último eslabón de la cadena productiva, el frigorífico o el exportador en pie. Lo retienen del precio y lo vuelcan directamente a DGI y no afecta el resultado del inversor", detalló en aquella ocasión Basso.

Según el exdirector, el Imeba "alivia al inversor" porque le permite "no tener que aportar otro impuesto" y entonces "no tiene necesidad de aportar por el IRPF". "Es un impuesto neutro para el inversor que lo paga el negocio al finalizar el ciclo", agregó y aclaró también que los usuarios no estaban evadiendo impuestos.

"Como costo a deducir del beneficio, lo único que restaría (es) para los contratos que exceden el año de plazo. Van a pagar un costo en el entorno de los US$ 80 anuales correspondientes a costos de Dicose (Dirección de Contralor de Semovientes): certificados guía, declaraciones juradas, tasas, timbres y marca", sentenció.