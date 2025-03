Pedirán a Fiscalía que investigue origen de todos los intereses pagados por Conexión Ganadera, tras escrito de Pablo Carrasco que reclama pago de IRPF

Con el objetivo de bajar el monto de los pasivos, Carrasco apuntó en un escrito contra los inversores al señalar que cobraron casi US$ 110 millones en intereses en los últimos diez años y se beneficiaron del negocio que definió como "financiero", algo que está en discusión porque escapó a la regulación del Banco Central del Uruguay.

CASO CONEXIÓN GANADERA MGAP descubrió que empresa vinculada a Conexión Ganadera no tiene el ganado que puso como garantía al BROU

CONCURSO DE ACREEDORES Conexión Ganadera: en un intento de achicar el pasivo, Carrasco planteó que los inversores cobraron US$ 110 millones de intereses en diez años y debieron pagar IRPF

Agregó que "el análisis determinará respecto a la masa pasiva, que gran parte o todos los intereses deberán imputarse como amortizaciones de capital, deduciéndose dichos montos los que excedieren el limite legal de conformidad a lo edictado por el articulo 21 de 1n ley 18.212" (ley de usura).

No obstante, diversos abogados que representan a cientos de inversores concordaron en que la solicitud de Carrasco no tiene razón de ser en el concurso judicial.

El abogado Camilo Silvera adelantó a El Observador que le pedirá al fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que "le solicite" a Carrasco "el detalle" de cada uno de los intereses pagados, además de "a quién se realizó el pago y cómo se obtuvieron".

"Si es de la venta de cada vaca identificada, esta bárbaro. Si no puede mostrar eso, es de presumir que pagó intereses a un estafado con la plata que ingresaba de un nuevo estafado", marcó el defensor, que postuló que "nadie pone en duda" la "capacidad" de Carrasco de "haber podido sostener este esquema ponzi durante estos años".

"Si algún cliente nuestro que puso 100, le pagó 20 de intereses, que ponga los 80 que faltan y levantamos todas las denuncias", ironizó Silvera, quien calificó el escrito del exdirector de Conexión como "una tomada de pelo".

Además, el abogado cuestionó como el pago de intereses pasó de US$ 32.021,35 en 2014 a US$ 2.320.824,19 en 2015. "¿De donde ingreso semejante capital en solo un año? No creo que haya sido por captar clientes por instagram", cuestionó.

Abogados cuestionaron que Carrasco presente a Conexión Ganadera como un servicio financiero

El defensor Juan Pablo Decia afirmó a El Observador que en su escrito Carrasco "abona la tesis cuestionada por él mismo" de que Conexión Ganadera ofrece "un servicio financiero, no un ganadero", lo que ve como "una nueva contradicción más" del exdirector "para salvarse".

Además, para el abogado esto "no cambia en nada el concurso", ya que desde la propia empresa habían afirmado que su pasivo estaba conformado por las deudas de "inversiones vigentes más sus intereses".

"No pueden plantear como amortización cosas que van por carriles separados", continuó Decia, y afirmó que el pago de IRPF por parte de los inversores es "un tema que no le compete a Carrasco" y va en la "esfera privada" de cada inversor.

En tanto, la abogada Graciana Abelenda cuestionó que Carrasco "durante 25 años se haya promocionado como experto en ganadería" y haya vendido servicios ganaderos en los contratos de Conexión, pero que ahora "concurso mediante" declare que "se trataba de contratos de inversión sin vínculo alguno con la actividad ganadera".

En ese sentido, Abelenda compartió un correo electrónico enviado por el entonces director de la empresa en 2022 en el que destacaba que el Banco Central (BCU) había comunicado "su conformidad con la actividad de carácter productivo" de Conexión, con "la consecuente prescindencia del contralor" por parte del ente. "Esta tranquilidad se la merecen particularmente", concluyó.

En una resolución firmada el 6 de julio de ese año, el BCU informó que "las actividades y productos ofrecidos y publicitados por la firma Conexión Ganadera bajo la denominación Contratos de Inversión Ganadera (engorde, bono ganadero y pool ganadero) se subsumirían en un contrato de capitalización de ganado", y por tanto "no ingresan dentro de alguna de las figuras sujetas a regulación y supervisión de la Superintendencia de Servicios Financieros".

Además, Abelenda marcó que su estudio denunció a los responsables de Conexión por funcionar como agentes de retención de distintos impuestos y no vertirlos a la Dirección General Impositiva (DGI). En específico, denunciaron que Carrasco no retuvo el IRPF correspondiente a los arrendamientos de sus campos.

Por último, postuló que "no corresponde que Pablo Carrasco, Ana Iewdikow ni ningún deudor fijen las pautas para la verificación de créditos" de los inversores, ya que estas están marcadas por la ley.