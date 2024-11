Castaingdebat reveló que desde Estados Unidos "no ven conveniente la aplicación de la ley de derribo"

El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, se refirió a la "ley de derribo" que está incluida dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y dijo que ha habido "presiones" de forma no oficial por parte países como Estados Unidos para "no avanzar con esa ley" ya que "no ven conveniente" su aplicación.