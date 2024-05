Delgado: "Voy a buscar dónde se puede denunciar al FA por ocultar información"

Archivo, 2022. Álvaro Delgado en el acto de cierre de la campaña por el voto NO al referéndum por la LUC en Las Piedras.

“Uno puede tener denuncias por mentir o hacer todo lo que se les ocurra, pero denuncias por dar información creo que no lo vi nunca en la vida. Es más, yo voy a buscar dónde se puede denunciar al Frente Amplio por ocultar información, porque no sabemos ni cuál es su programa de gobierno ni sus referentes ”, dijo el precandidato blanco en un acto del Espacio 40 en Avenida Italia y Bolivia.

. @AlvaroDelgadoUy : “yo voy a buscar donde se puede denunciar al FA por ocultar información, porque no sabemos ni cuál es su programa de gobierno ni sus referentes” #NiUnPasoAtras pic.twitter.com/1gCjFPQvYQ

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , dijo que "bajo su punto de vista" Delgado y otros precandidatos violaron la ley electoral con spots que no cumplen con la normativa que está establecida.

"Han violado la ley electoral y han colocado spots, en el caso de Delgado, de casi cinco minutos hablando de la gestión del gobierno actual utilizando imágenes del presidente, proponiendo un segundo ciclo de transformaciones y al final dice que todo se puede mirar en la página web. Esto claramente viola la ley electoral", dijo Pereira en rueda de prensa tras presentar el recurso en la Corte.

Además, agregó que la ley "fue pensada" para evitar desventajas, logrando que la campaña estuviera "ceñida a un tiempo prudente" y así "racionalizar la campañas electoral" permitiendo que el electorado no se agote.

"Vulnerar porque no se tiene plata, que no se dice de dónde se saca, campañas de este tipo me parece muy desacertado", comentó.

Preguntado por el objetivo que resguarda la denuncia, Pereira aseguró que buscan que la Corte "observe a Delgado" y dijo que debería "autorregularse" dejando de emitir spots.

"El Partido Nacional firmó el acuerdo con Apu de hacer una campaña basada en actitudes regladas por las leyes y por la falta de noticias falsas. Violentar las leyes es parte de no cumplir con una sana campaña electoral y claramente se está violentando", afirmó.

Sobre el spot en si mismo, Pereira dijo que Delgado "hace cuatro minutos y medio" y al final pone una "letrita" donde menciona que para ver el programa "entre a la página web", eso es un "spot de campaña", no un acto. "Miren que la inteligencia los uruguayos es bastante superior a la subestimación que delgado está haciendo".

Críticas a Andrés Ojeda por su campaña

"El Frente Amplio tiene el 43% de intención de voto y siete minutos de campaña publicitaria en televisión, y candidatos de un partido que no está logrando medir la interna -en las encuestas- tienen el 30 % de la publicidad en televisión. Es obsceno", expresó en referencia a la campaña que está realizando el precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

"Lo que tiene que hacer Ojeda no es enojarse conmigo, sino decir de dónde saca tantos recueros. Son 10 mil segundos de televisión, súmele las redes sociales", dijo y se preguntó: "¿Cómo es que un partido que tiene 6% de intención de voto maneja tanto dinero?", afirmó.

"Fíjense en la gráfica que hoy publicó El Observador, el Frente Amplio tiene el 43% de intención de voto con un 7% de la publicidad televisiva, mientras que el 93% de la publicidad la tiene la coalición. ¿Y esto me dicen que es una campaña que tiene algunos niveles de igualdad?", dijo.

El expresidente del PIT-CNT mencionó que no cree que haya dinero "mal habido" y reclamó que "digan de donde sale el dinero como lo hizo el Frente Amplio con la LUC".

La ley electoral establece que la propaganda en los medios de comunicación no debe comenzar en ningún momento hasta los 30 días previos a las elecciones Nacionales.

"Hasta ahora no han querido votar la ley de financiamiento de los partidos políticos para no perder el financiamiento privado", aseveró el frenteamplista quien además dijo que por esa razón "votan la ley de medios de la manera que la votan".