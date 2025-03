"El costo que estamos pagando es altísimo": diez medidas al rescate de los niños secuestrados por la violencia

Así, el grupo estuvo conformado por los siguientes referentes:

Mariela Solari, psicóloga y directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación

Carina Sagrega, coordinadora del programa Escuelas Disfrutables

Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política y coordinador del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior

Paula Baleato, socióloga y coordinadora de El Abrojo

María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (SIPIAV) del INAU

Juan Martín Fernández, economista y Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social

Pablo Martínez, economista y fundador de Gurises Unidos

Gabriela Garrido, psiquiatra pediátrica y jefa de psiquiatría pediátrica del Hospital Pereira Rosell

Hernán Delgado, neurocientífico, investigador sobre el desarrollo en niños en contextos de desigualdad social

John Díaz, coordinador del proyecto Minga de Las Piedras

Es miércoles 19 de marzo, entonces, y la discusión entre ellos empieza de día y termina a oscuras. Durante casi tres horas, cada uno de los participantes tiene la posibilidad de atacar el asunto desde su perfil, y encontrar entre los pliegues de la distancia profesional los puntos en común. En ese camino, el consenso en general aparece, y las coincidencias apuntan sobre todo a la identificación de los problemas de fondo: la pobreza estructural, la creciente circulación de armas, la incidencia del narcotráfico, la resolución de problemas a partir de actos de violencia extrema, la falta de valoración de la vida. Sin embargo, al margen de los grandes conceptos, hay también contrapuntos —la pertinencia o no de los datos duros a la hora de atacar el problema, la idea de si negociar con las bandas criminales es algo que debería empezar a implementarse—, y al final aparecen las estrategias tangibles y los aterrizajes puntuales con las que, para ellos, se puede empezar a romper la rueda de la violencia. Porque eso, ante todo, es lo que quieren concluir: que las cosas pueden cambiar, aunque va a costar.

“Estamos un poco ciegos ante el problema”

Por las mesas de los quirófanos pediátricos de Uruguay pasaron el año pasado al menos 33 menores de 15 años heridos de bala. Es el registro que, con la precisión del bisturí, hicieron los propios médicos. El Ministerio de Salud contabilizó menos, pero no tantos menos como el Ministerio del Interior. ¿Cuántos niños y adolescentes fueron heridos de bala? La cifra no está clara. ¿Son más o menos que antes? Tampoco está laudado.

“Hay un problema de diagnóstico. No tenemos una base de datos consolidada de tiroteados. Las estadísticas no dejan ver el fenómeno (de la “creciente” violencia barrial en que los niños son víctimas). Estamos un poco ciegos ante el problema”, comienza Sanjurjo, que es el primero en intervenir. Él admite que la “construcción de indicadores de calidad” es una de las primeras políticas que el país debería implementar “cuanto antes”.

Sanjurjo no niega que el escenario “sea peor” del que reflejan las pocas cifras, o que la violencia esté mostrando una cara más ruda. Solo que esa realidad no queda registrada. No hay denuncias. No hay datos unificados.

Quien toma la palabra luego es el economista Juan Martín Fernández. Explica que en Casavalle, donde trabajó durante 10 años en la escuela de oficios Don Bosco, las balaceras eran esporádicas y ahora son cuenta corriente. “Eso repercute en los gurises, en su estado de ánimo, en que van a clases sin haber dormido. Encima se da con una crueldad que antes no se veía. Roban al que labura. Se meten con niños cada vez más chicos. Y el miedo es tal que hay zonas en las que los trabajadores sociales no quieren entrar”.

Mariela Solari asiente con la cabeza y en su turno arriesga una temporalidad que la viene repitiendo en su paso por distintos medios: el quiebre “se dio en los últimos cuatro o cinco años, cuando al aumento de la intensidad y crueldad de la violencia se le sumó el involucramiento de niños cada vez más chicos”.

Reconoce que no figuran en las denuncias, porque muchas veces esos niños son los testigos de homicidios. Son los que ven cómo su mamá se desangra frente a ellos. A otros los capta el crimen organizado, porque “son pobres, nadie los reclama, nadie los va a proteger”. Eso “lo sabe el Estado, pero mejor lo saben las organizaciones criminales”. Las mismas que “se aprovechan de la necesidad de esos niños y adolescentes de ser reconocidos, de sentirse importantes”.

Sentirse mirado por otro. Esa es parte de la explicación que le encuentra la psicóloga Carina Sagrera. “Y no importa el sentido de esa mirada: si es para sentirse un héroe o una mercancía”, cuenta esta coordinadora del programa de Escuelas Disfrutables que empezó el año lectivo 2024 atendiendo el asesinato de un escolar en Maracaná y acabó con otro niño muerto en Sayago.

Ella sabe que las cifras no son confiables, pero suma nuevos números a la discusión: Escuelas Disfrutables atendió el último año 8.578 situaciones de escolares con vulneración de todo tipo. Niños cuyo “único momento para ser niños es en un centro educativo, porque el afuera está teñido de crueldad, de otros códigos y transacciones”.

Hace más de diez años que John Díaz, del proyecto Minga, ve que “aquello que se observaba en la zona norte de Sudamérica va llegando a Uruguay”. Ese “aquello” son menores armados, menores que se usan como garantía en una boca de drogas, menores como mulas o mercancías. Por eso dice que “esto no es nuevo”. En algunos barrios de Las Piedras, donde trabaja, hace años que después de las seis de la tarde el panorama “es aterrador”.

Lo nuevo en todo caso es que “se recrudeció el morbo”, de la mano de la circulación de armas, acompañada por la imitación “de lo que se ve en TikTok”, de “comprarse la gorra de Escobar, el tatuaje del cártel”.

La socióloga Paula Baleato, de la ONG El Abrojo, le llama “la espectacularización de la violencia”. Un escenario en el que “se rompen los códigos y se meten con los niños, en que se quiere demostrar en las redes sociales, ostentar, y en el que una economía legal sostiene las economías ilegales”.

La psicóloga Sagrera comenta por lo bajo: “Tenemos un porcentaje de familias que trabajan de lo ilícito. Eso requiere un sinceramiento”.

¿Cuánta plata mueve esa economía ilegal? ¿A cuántas personas involucra? Como los niños baleados, los números no están del todo claros.

Ni siquiera el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) cuenta con una estadística sobre niños baleados. Pero para su directora, María Elena Mizrahi, los síntomas del agravamiento del problema “es evidente”: el año pasado implementaron un protocolo para los CAIF y clubes de niños ante el aumento de la violencia barrial, “los menores ya no están involucrados en rapiñas, sino es una violencia generalizada para la que se emplean cada vez más armas, más drogas, más crueldad”. Poco a poco “las organizaciones se retiran del terreno, la gente no denuncia por miedo o coerción, y el día en que el Estado también se vaya ya no habrá vuelta atrás”.

Sanjurjo insiste en la ceguera del Estado uruguayo: “Lo primero que necesitamos es un diagnóstico interinstitucional de la problemática. Tenemos que tener la capacidad de saber cuando un niño está siendo violentado, saber cuál es su condición económica, familiar, en qué casa vive, qué problemas han tenido sus familiares, su historia escolar. Debería haber alguien que tuviera todo el panorama de una misma familia y a partir de eso sacar datos agregados que permitan hacer un análisis multidimensional. Y en base a esa información, uno puede implementar políticas mucho más ricas”.

Esa es su propuesta, concreta, pero aparecen otras.

Un plan de contingencia, cien CAIF nuevos y otras medidas inmediatas

La psiquiatra Gabriela Garrido llega unos minutos tarde porque la dinámica del hospital pediátrico Pereira Rossell no le dio tregua. Le habían dado el alta a un niño, pero su madre no quería que volviera a casa porque el día anterior habían baleado a su sobrina. El caso le sirve para empezar a delinear una de las propuestas que pone sobre la mesa: un plan de contingencia que permita dar soluciones, al menos transitorias, a ese tipo de escenas que ven a diario.

“Hoy el Estado no tiene la posibilidad de darles a las familias las transformaciones necesarias en los tiempos que se requieren. Hay veces que nos encontramos con casos en que no hay un recurso familiar para hacerse cargo. El hospital no debería ser el lugar para esos niños.”, dice, y abre un capítulo en la conversación que durará varios minutos: ¿qué hacemos con las armas que circulan en la sociedad? Eso también podría ser patrimonio del plan de contingencia mencionado.

“En las consultas cada vez vemos con más preocupación el manejo cotidiano y desmedido de armas. Y las armas no son solo un vector para el homicidio, también para el suicidio que es un problema en Uruguay. Estos gurises no solo matan, también se matan. La Justicia tiene que resolver más rápido y darse cuenta que seguir institucionalizando en el INAU no siempre es la mejor opción. No puede ser que el equipo de psiquiatras nos estemos preguntando qué hacer con cada caso porque no hay una solución y tenemos que intentar proteger a los niños lo máximo posible.”

Garrido cierra esa intervención con otra escena: la de un niño que atendieron en el Pereira Rosell con estrés postraumático por la violencia que vio a su alrededor. El niño, que no fue baleado, igualmente vivió un trauma que le afectó el desarrollo y la capacidad de aprender.

El tema de la exposición a la violencia y las repercusiones en el organismo fue uno de los focos del artículo que disparó esta reunión, y en ese punto también se genera un espacio de intercambio. Solari, por ejemplo, recuerda que “el impacto de la violencia no es solo en cantidad de niños baleados” y Baleato la secunda apuntando que en hoy no se está considerando en dimensión real lo que significa que esté “naturalizado que te podés morir en cualquier momento” en esas edades.

Allí interviene Hernán Delgado, neurocientífico, que dice que Uruguay debería “estudiar la tasa de mortalidad extrínseca: la percepción de que te podés morir por algo que trasciende cualquier tipo de decisión que puedas tener. La inminencia de la muerte.”

Pasada la hora, hay voces que todavía no se escucharon, como la del economista Pablo Martínez, que aprovecha su turno para puntualizar la diferencia entre “niños pobres” y “niños que pertenecen a hogares pobres” y a proponer algunas líneas de acción concretas que encuentran eco entre los asistentes.

Una de ellas responde a “la construcción de tejido urbano decente, institucional, social y cultural de los barrios”. Martínez describe a las periferias de Montevideo como “terribles” y dice que “la distancia que hay en términos habitacionales, de servicios y calidad humana entre las periferias metropolitanas y los barrios consolidados o costeros es enorme”.

De allí pasa a un título que prende: la creación de más centros CAIF, que atienden a la primera infancia y que en algunas partes del país es la única rama del Estado que llega al territorio.

“Con cien CAIF más universalizamos la cobertura. Es totalmente viable. No hacerlo es una tontería.”

Solari se suma a la propuesta: “Los CAIF han tenido un repliegue en el trabajo territorial, tienen pocas horas de trabajadoras sociales y poca propuesta comunitaria. Tenemos que fortalecerlos.”

Mizrahi, en cambio, apunta que hay un problema con los CAIF y es que están en la órbita del INAU pero son sostenidos por organizaciones civiles, y la conformación de este tipo de instituciones laicas es algo que ha dejado de ser tan frecuente. Menciona, de paso, que una herramienta a implementar son los equipos de cercanía, algo que también retoma Solari en una de sus propuestas.

“Las escuelas y liceos tienen que ser espacios atractivos. Y hay que focalizar el acompañamiento de los adultos que tengan capacidad de cuidado y protección con estos chiquilines a nivel territorial”, dice, y agrega que no se puede esperar un año a que el diagnóstico de la situación esté afinado: tiene que haber medidas que se puedan tomar ya.

La idea del plan de contingencia vuelve al centro cuando la socióloga Paula Baleato vuelve a intervenir, pero su propuesta apunta sobre todo a una brecha que siente que ha pasado desapercibida: esa en la que quedan los niños que ya no tienen edad para asistir a un CAIF, pero tampoco para ir a la escuela. “Es un agujero negro para las familias”, dice.

Ella también trae la idea de discutir la regulación total del mercado de las drogas, con “un plan basado en la convivencia y la reducción de la violencia”, algo en lo que concuerda Hernán Delgado, que más tarde profundizará sobre diversos estudios vinculados al tema. Y también cuando luego se pongan sobre la mesa los beneficios de la “circulación social”, que implica romper con la lógica de que un niño de Malvín Norte, por ejemplo, no pueda asistir a una escuela pública de Pocitos y a un club social de La Unión por temas de localización.

En ese momento, a partir de una intervención de Baleato, se abre una puerta que discurrirá durante buena parte de la discusión: ¿Uruguay debería estar dispuesto a negociar con los grupos criminales y, como expresó públicamente el ministro de Interior Carlos Negro, asumir que la guerra contra el narco está perdida?

“Tal vez es preferible pactar con la mafia a que los gurises sigan siendo baleados”

Uno de los primeros en decirlo es Juan Martín Fernández.

“Hay que pegarle fuerte al narcotráfico. ¿Legalizar la cocaína? ¿Pactar con las bandas? No sé cuál es la opción, pero algo hay que hacer. Tal vez es preferible pactar con la mafia a que los gurises sigan siendo baleados”, dice, y encuentra eco en Solari, que retruca por lo bajo: “Y a no distraerse con las boquitas, eh”.

El economista y director del Mides continúa: “Entiendo que hoy los gurises se pegan un tiro por una discusión y no por la droga. Pero el arma la tienen por el narcotráfico. El costo que estamos pagando es altísimo. Es mucha la cantidad de uruguayos que están atravesados por esta problemática. No es un barrio o dos. Hay realidades que no dejan de llamar la atención. Un gurí de 17 años te cuenta de todas las que se salvó y ahora tiene chofer. ¿Cómo lo convenzo de que siga estudiando si tiene ya un chofer? El narcotráfico es una dinámica demasiado fuerte. Rompe todos los códigos.”

“Para hacer el mal se filtran varios poderes del Estado. Las armas llegan, la policía no ve, los autos y el dinero sucio pasan”, suma John Díaz.

El tema encuentra eco y las preguntas sobrevuelan. ¿No será lo mejor? ¿No es preferible, como dice Fernández, un acuerdo con el narco y menos muertos?

Sanjurjo opina que no. Y es tajante: “Negociar con las bandas es un fracaso absoluto desde todo punto de vista. No es un modelo para Uruguay. No se equivoquen. Estamos hablando de que se implementa en lugares donde los narcos mata a quien se le da la gana y tenés que negociar con ellos porque no se puede hacer nada más. Si llegamos a ese punto es porque Uruguay se fue al carajo”.

Su intervención es apoyada por Pablo Martínez, que apunta que pactar con el crimen organizado implica “una concesión de territorio”.

Sanjurjo, de todos modos, no plantea una guerra en oposición a esa negociación. La respuesta, para él, excede al tema seguridad: la policía ya alcanzó la cobertura máxima del territorio y el problema se filtra por varios lados.

“En América Latina no hay ningún país que esté ganando esta pelea. La situación en Uruguay sigue siendo excepcional por lo positiva. También la de los niños y adolescentes. Pero hay que asumir que la situación puede empeorar, más que mejorar. Hay que asumirlo lamentablemente, porque si en 15 años logramos decir que mejoramos, seríamos una excepción”, dice.

“La lucha frontal contra el narcotráfico hay que hacerla y mejorarla, pero no vas a ganar por ese lado. Y cuanto más invertís en esto, menos tenés para lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el aparato de seguridad ya está en el límite de lo que va a poder lograr. El problema es que todas estas familias y estos niños tienen otras carencias estructurales. Si no tenés piso en tu casa, se llueve, estás todo el día enfermo, no tomás vitaminas desde que naciste, nunca fuiste a la escuela, la policía no te lo va a arreglar, el control de armas tampoco, la lucha contra el narcotráfico tampoco”, asegura.

Fernández recuerda que en el barrio en el que trabaja desde hace una década, que es el Marconi, las “mejoras materiales” son evidentes pero la violencia ha crecido.

“No estoy diciendo que vayan con las metralletas contra el narco, pero algo hay que hacer. Sin lugar a dudas que hay que atacar a la pobreza infantil, que hay que crear oportunidades de empleo, pero no veo que ese cambio sea radical en los próximos años. No va a haber un sacudón económico que salve a las familias. Mitigaremos los impactos como venimos haciendo, pero ahí hay un monstruo que no estaba antes de esta forma. Esta violencia es nueva y algún camino hay que tomar, por lo menos intentar distintas cosas. Los modelos no han funcionado. Si perdimos la guerra, negociemos. Y si se puede regularizar, regularicemos. Lo que no puedo aceptar es el costo de perder a estos gurises”, asegura.

El cierre de la jornada empieza a vislumbrarse en cuanto la discusión se vuelve circular. Queda tiempo, de todos modos, para mencionar que la interinstitucionalidad debe ser una meta, y que trabajando en “chacras” la situación seguirá igual.

Sanjurjo cuenta que en Alemania visitó las Casas de Justicia, una institución que atiende a niños con sus derechos vulnerados a partir de múltiples disciplinas, y que podría ser algo implementar en Uruguay, con otros recursos y otros problemas. Solari dice que eso lo intentó hacer cuando se creó en 2017 la Unidad de Víctimas y que “fracasó con total éxito”.

“El diseño de los modelos de atención están pensados en la chacra institucional”, dice, aunque concuerda en que sería ideal lograrlo.

Carina Sagrera opina parecido: “Hay cosas que hay que reconstruir, porque muchas cosas se han desmantelado. El número de recursos especializados es insuficiente, las estructuras de cuidado y las herramientas para fortalecer esas familias también. Primaria es el organismo que tiene más unidades ejecutoras del país. En el pueblito más perdido va a haber una escuela. El Estado llega, pero tenemos que cuidar de no generar violencia interinstitucionalidad”.

Desde la economía, Martínez esboza una nueva medida que podría implementarse: las renuncias fiscales para generar actividades económicas en la periferia de la ciudad.

"Generamos renuncias fiscales para generar plantas de celulosa, por ejemplo. Creo que estaría justificado también alguna acción de este tipo para la localización de actividades económicas en la periferia. Es un tema que no se ha estudiado, pero creo que se podría. No es imposible pensar en instalar emprendimientos económicos que densifiquen la actividad económica de otro porte en esas áreas".

Los diez especialistas y los dos periodistas que forman parte de la discusión se levantan y empiezan a despedirse. Se bajan las cortinas y se apaga el aire. El murmullo de la conversación que sigue los acompaña hasta que los ascensores los sacan de la redacción. La sensación que queda en el aire es que el problema es gigantesco, pero que hay resquicios donde se filtra la luz. Y ahora deberíamos pasar de la palabra a la acción.