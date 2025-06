Familiares de acribillado por error en Cerro Norte planean reunión a un año de su homicidio: abogado denuncia que el caso está en "punto muerto"

Sin embargo, Rey afirmó en varias oportunidades que este allanamiento falso tuvo "autores intelectuales" que todavía no han sido ni identificados ni capturados. El abogado marcó que el operativo fue planificado de forma detallada, pero luego los detenidos se equivocaron de persona.

"Es un caso testigo de una época de guerra entre bandas en Cerro Norte, tiene que ser jerarquizado y tener una resolución", declaró Rey, que solicitó una reunión con la fiscal de Homicidios a cargo del caso, Mirta Morales, y quiere reunirse con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, para conocer si hubo avances en la investigación.

El defensor agregó que Morales "seguramente" deberá "renovar el plazo" de las medidas preventivas contra los tres imputados, en prisión desde su formalización, para continuar investigando.

También puntualizó que como todos son señalados por un delito de homicidio muy especialmente agravado "no puede haber un proceso abreviado" que acelere los plazos, sino que deberán pasar necesariamente por un juicio oral y público.

Una familia que sufre y un pedido de reunión a Carlos Negro

Rey lamentó que mientras el homicidio se investiga, la familia de Espinosa ha pasado por dificultades en Cerro Norte.

La casa de sus padres fue baleada el pasado 1° de abril, en un hecho en el que no hubo personas heridas, y el abogado indicó que tanto la esposa como la hija de Arturo sufren "problemas psiquiátricos" tras el incidente. "No han podido volver a la sociedad", expresó.

En noviembre de 2024, la madre de Espinosa afirmó en un audio enviado a El Observador que desde la muerte de su hijo estaba en "tratamiento psiquiátrico". "No puedo salir ni en la calle. Estoy tomando medicamentos todo el día, antidepresivos, fármacos fuertes para controlarme un poco. No como mucho tampoco, no siento apetito. Quiero estar sentada o acostada, tranquila, sin ruido. Es difícil", lamentó en aquel entonces la mujer.

Por esta situación, el representante de los Espinosa también quiere reunirse con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien entiende que "debería estar especialmente interesado en que esto se resuelva", ya que la Fiscalía "es parte de la estrategia de seguridad".

En ese sentido, el abogado soslayó que "si las investigaciones no llegan a los autores intelectuales" de los homicidios de este tipo es "difícil" saber cuántos asesinatos son realizados en el marco del crimen organizado.