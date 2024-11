"Nos destruyeron toda la vida": el desgarrador mensaje de la madre de Arturo Espinosa, el joven acribillado por error en Cerro Norte

"Yo soy Patricia, mamá de Arturo Espinosa, el muchacho que le quitaron la vida injustamente , no solo a él, sino a toda nuestra familia , como sus hijas, hermanos, esposas, sobrinos y nosotros sus papás. En este momento yo emocionalmente estoy mal, estoy en tratamiento psiquiátrico , lista para internarme y estoy totalmente deprimida", comenzó afirmando Patricia en un audio enviado a El Observador.

"No puedo salir ni en la calle. Estoy tomando medicamentos todo el día, antidepresivos, fármacos fuertes para controlarme un poco. No como mucho tampoco, no siento apetito. Quiero estar sentada o acostada, tranquila, sin ruido. Es difícil", lamentó la mujer.