Expareja de Gustavo Penadés defendió al exsenador en una carta: "Me duele el escarnio público, la cancelación sin límites"

"Durante todos estos años, jamás presencié en él ni una sola conducta que pudiera asociarse, ni remotamente, con el acoso, el abuso o cualquier forma de violencia, ni hacia mí ni hacia nadie. Muy por el contrario: Gustavo siempre ha sido respetuoso, generoso, compañero, atento, divertido y con una sensibilidad que lo caracteriza", remarcó la expareja, que no quiere "callar" ante "las acusaciones, humillaciones y afirmaciones aberrantes que hoy recaen sobre su persona".

"Quienes hemos compartido años de vida con él tenemos derecho a hablar, a contar lo que conocemos, y también a defender la integridad de alguien que hoy está siendo públicamente destruido sin juicio ni condena", continuó P.R., quien aclaró que no lo "mueve" la política, el "fanatismo" o algún "interés personal", sino "la memoria, la experiencia compartida y el vínculo profundo".

"Me duele verlo atravesar este momento. Me duele el escarnio público, la cancelación sin límites, el descrédito que arrasa con todo. Me duele que una parte tan valiosa de su historia —y de la nuestra— quede eclipsada por acusaciones que no se corresponden en absoluto con la persona que yo conozco".

El hombre también se refirió a la frase de Alicia Ghione, fiscal de Delitos Sexuales que aseguró en una audiencia del caso que Penadés "es el depredador sexual más grande de la historia del país", y criticó que esa declaración es "una de las formas más brutales de maltrato".

"Que esa frase provenga, además, de alguien con responsabilidad institucional dentro de una investigación judicial, lo vuelve aún más grave. Lo escandaloso no es solo la frase: es el silencio posterior. Nadie exige una rectificación. Yo sí la exijo", apuntó.

"Hoy elijo hablar. Con respeto. Con firmeza. Con la certeza de que también es valiente decir lo que uno sabe cuando la mayoría calla", agregó P.R.

El hombre prefirió mantener su nombre anónimo porque tiene una "vida profesional" que preservar y desea "resguardar" su intimidad, además de evitar que su nombre "se convierta en objeto de especulación o prejuicio" cuando "lo único" que lo "mueve" es "decir la verdad".