"La indefensión de Sebastián y Gustavo es increíblemente notoria": la carta que publicaron amigos y familiares de Penadés y Mauvezín

“La indefensión de Sebastián y Gustavo es increíblemente notoria: desde no conocer quienes los denuncian, no poder tener una medida cautelar menos gravosa, incluso cuando la jueza declara estar a favor de la prisión domiciliaria pero no la otorga por ‘presión social’, donde el celular incautado de Gustavo envió mensajes estando bajo custodia, donde la familia sufrió agravios, e incluso persecuciones por parte de uno de los denunciantes, donde la fiscalía no entrega todo el material que tiene, oculta pruebas, encubre delitos de los denunciantes y omite denunciarlos”, asegura el texto.