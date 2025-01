Ferrés entregará a Sánchez información de ministerios: equipo de Orsi había reclamado por deudas y datos claves

Ese día se esperaba que el presidente electo asistiera a las oficinas en Plaza Alemania aunque eso no ocurrió porque decidió operarse de cataratas en sus ojos, lo que lo mantendrá alejado del trabajo en la sede de transición algunos días más.

Desde el gobierno saliente dijeron a El Observador que el fin de año y las licencias de funcionarios demoraron un poco la planificación aunque recalcaron que el lunes 13 comenzaron a trabajar con intensidad para sistematizar toda la información de los 14 ministerios.

Desde el gobierno entrante, particularmente en la cúpula del Ministerio de Economía (MEF), se había reclamado que la falta de información les impedía proyectar y avanzar en el conocimiento de los números que recibirán desde el 1º de marzo.

Atrasos a proveedores

Una de las inquietudes refería a que habían sido informados de forma oficiosa que varios ministerios, empresas públicas y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) arrastraban atrasos en el pago a proveedores, tal como informó Telemundo la semana pasada.

El prestador público de salud tenía, de acuerdo a lo recolectado por la futura administración, deudas por unos US$ 200 millones, cifra que bajó a la mitad tras una autorización de gasto dada por el MEF, según dio cuenta El País.

“Hasta donde tenemos información, la deuda que quedará de ASSE es un monto similar a la deuda que quedó de la administración anterior y que asumió esta administración”, dijo este miércoles la ministra de Salud Pública, Karina Rando.

La jerarca, que se reunió con su sucesora Cristina Lustemberg, aseguró desconocer el monto pero enfatizó en que “la cantidad de dinero” era similar.

OSE, supo El Observador, registra atrasos por US$ 17 millones.

Adelantos y gastos fuera del perímetro

Otra de las preocupaciones obedecía a si en diciembre las empresas públicas habían adelantado pagos de 2025 (como el Impuesto al Patrimonio) para aumentar la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) y mejorar las cifras fiscales de 2024.

El dato se conocerá a fines de enero aunque la “herencia fiscal” ya es motivo de controversia entre ambos equipos económicos.

El Observador supo que la única empresa pública que lo hizo fue UTE, que adelantó US$ 14 millones de unos US$ 100 millones que paga anualmente. Mientras que el oficialismo saliente dice que es “tradicional” que haga este adelanto, el futuro gobierno señala que no lo es.

Fuentes de la OPP dijeron que solo se le solicitó a UTE y que empresas públicas como Ancap u OSE no estaban en condiciones de adelantar pagos debido a que sus cajas no están en la mejor situación.

El otro dato que inquieta al futuro gobierno y busca cuantificar obedece a los gastos asumidos que no se contabilizan en el déficit fiscal.

Se trata, principalmente, de obras que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) adjudicó mediante la modalidad de “contratos Cremaf” y PPP. Según dijo tiempo atrás el economista Martín Vallcorba (que será subsecretario de Economía), la administración de Luis Lacalle Pou ejecutó de esta forma unos US$ 1.000 millones durante el quinquenio.

Las nuevas autoridades del MTOP se reunirán este viernes con las salientes.

Encuentros en Salud e Interior

Este miércoles se produjeron las primeras reuniones en Salud Pública e Interior. A la salida de ambos encuentros, tanto Cristina Lustemberg como Carlos Negro manifestaron que habían hecho consultas, recibido información y que continuarían avanzando en el trabajo.

En Interior se prevén tres tandas para anunciar los equipos. Primero se conocerá quiénes integrarán las direcciones generales del ministerio, luego las direcciones de policía, cárceles y republicana, y por último los jefes de policía departamentales.

Lustemberg y Rando, en tanto, se reunirán nuevamente el jueves en la mañana. En la tarde, la futura ministra anunciará a todo el equipo del MSP y también a las autoridades de ASSE.