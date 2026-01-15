La Isla Gorriti: de prisión colonial y campo de tiro a joya turística de Punta del Este

Un hombre trabaja de camionero en la ciudad de Maldonado . Está acostumbrado a los semáforos, a las bocinas, a los motores rugiendo. A las calles delimitadas, a las señalizaciones, a las cebras. Al tránsito, a estacionar, a tener los recaudos para no chocar. Su esposa es telefonista, también en Maldonado. Está acostumbrada a atender teléfonos en espacios cerrados, entre paredes.

Pero un día dejan de ser camionero y telefonista. Un día, un buen día, Luis Rodríguez y su esposa Estrella pasan a ser “ isleños ” en la Isla Gorriti .

“Es una vida que para mí es linda. Es un lugar tranquilo para vivir, es diferente”, dice Rodríguez en conversación con El Observador. Aclara que el trabajo en la isla consiste en 5 días allí y dos en tierra, como cualquier semana laboral.

A Maldonado vuelven en un gomón de Prefectura , siempre y cuando el mar los deje. “A veces se distorsiona un poco porque de repente el mar está bravo y no nos deja irnos, o no nos deja volver”, comenta y agrega: “al principio me costó acostumbrarme al bote, pero hoy en día es como ir en ómnibus”.

El pasado 7 de enero se hicieron tres años desde que viven en la isla la mayor parte de su tiempo. Desde que vive allí, como empleado municipal de la Intendencia de Maldonado, se ocupa de la parte del aseo de la isla. La limpia todos los días y la mantiene.

Isla Gorriti, Punta del Este Isla Gorriti, Punta del Este Foto: Intendencia de Maldonado

¿Pero cómo es que una isla se ensucia tanto si ahí vive nada más que un puñado de gente que cuida la isla, y encima en turnos? Es que “va muchísimo público, más en esta época del año”, comenta el isleño.

Aunque la mayoría del público que se acerca a la isla va por las playas en verano, también es cierto que hay una buena parte que recorre libremente la isla que todavía tiene las ruinas de una cárcel, de un cementerio, cañones de la época colonial y toda una parte con baterías para la defensa de la bahía.

Su trabajo consiste en remover la maleza, los árboles, barrer todos los días. “Hay mucho pino, mucho eucalipto y para mantenerla limpia hay que barrer, cortar el pasto, quitar los árboles cuando se caen, todas esas cosas”, cuenta.

La Isla Gorriti no tiene que ver solo con el paisaje de Punta del Este. También tiene una implicancia geográfica que ha definido, por ejemplo, a las playas de la ciudad. “La isla protege a la bahía y el oleaje llega muy disminuido a la costa. Es la que crea ese microclima”, dice Fernando Cairo, Sub Director Gral. de Cultura de la Intendencia de Maldonado, a El Observador. Es decir: porque existe la Isla Gorriti existen la Playa Mansa y, por el contrario, la Playa Brava.

Son 22 hectáreas de tierra en el mar que, además, han sido protagonistas de una parte de la historia uruguaya.

Pedele2164 Foto: Daniel Stonek

Baterías y cañones: los años en que la isla fue una clave comercial y militar

La Isla Gorriti se vincula a una parte ineludible de la época colonial. “Desde buques que venían a cargar agua, hasta a resguardarse de los temporales en la bahía con protección de la isla; llegaron piratas y bucaneros ingleses, franceses, holandeses”, cuenta Gastón Goicochea, docente e historiador especializado en historia local y militar.

Según Cairo, quienes ingresaban al Río de La Plata lo hacían en una navegación de cabotaje, por eso la navegación se hacía muy cercana a la costa para no perder las referencias, porque venían bordeando el continente americano.

“Al principio, los barcos buscaban un canal de pasaje entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Muchas veces pensaron que el Río de La Plata era ese pasaje porque era muy ancho y terminaron ahí internados”, agrega.

Captura de Pantalla 2026-01-14 a la(s) 18.28.22 Playa Honda, Isla Gorriti.

Es con el descubrimiento oficial del Río de La Plata en 1516, por parte de Juan Díaz de Solís, que también se descubre oficialmente la Isla Gorriti. Siendo el piloto mayor de la Marina Española, fue quien dejó a la isla registrada en el diario de navegación.

En 1673 se construyeron las baterías, que eran lugares donde se establecían los cañones para la defensa de la bahía, que se complementaban con otras baterías en tierra firme. Así fue cómo se armó un corredor fortificado para evitar que los enemigos de España invadieran esas tierras, que se abastecieran de agua o intentaran desembarcar.

Y, por ese mismo estrecho entre la isla y la bahía es que “en octubre de 1806 llegan las invasiones inglesas, y no entran a Montevideo, entran primero por Maldonado”, agrega. En esa travesía es que logran esquivar el sistema de baterías y de artillería que estaban en la isla que protegían la bahía, desembarcan en Maldonado a la altura de la Parada 31 de la Playa Mansa e invaden todo el territorio de la Banda Oriental.

“Un episodio de dimensión nacional, pero también internacional, porque eso se dio en el marco de la Guerra Napoléonica, donde la importancia de Punta del Este era el mar. Lo sigue siendo, pero en ese momento su importancia era comercial y militar”, relata Goicochea.

Isla_desde_la_peninsula

El tiempo de cárcel y la condena de Francisco Gorriti

La isla también sirvió como prisión. De hecho, su nombre se debe a uno de sus presos. Francisco Gorriti estuvo preso allí desde 1753 hasta 1757. Él fue el último Comandante de Montevideo, antes de que el rey de España designara a José Joaquín de Viana en 1751 como primer Gobernador de Montevideo.

“Obviamente que, al llegar Viana, absorbe muchas de sus facultades que tenía el comandante, y este se empezó a limitar nada más que a lo militar. Pronto surgieron las discrepancias. Una de las medidas que toma Viana es poner un impuesto a todos los vecinos de Montevideo, cuya finalidad era armar tropas para defenderse de las incursiones de los indios que hacían hasta el poblado”, cuenta Cairo.

Es entonces que Gorriti entiende que, por ser militar, estaba eximido de tal impuesto. Tras esa discusión, donde el Comandante se niega a obedecer al Gobernador, Gorriti es enviado a prisión a la isla. “Ahí se mandaba a mucha gente y la mayoría se escapaba porque tampoco era demasiado difícil escaparse, no había vigilancia y era medio por palabra de honor”, explica Cairo.

Gorriti cumplió toda su condena, sin embargo, y la isla tomó su nombre. Pero, antes, se la conocía como Isla de las Palmas, “no por las palmas actuales, sino por las palmas Tatay, una palma vernácula que había en la isla”, dice.

La isla también pasó por el nombre Isla de Maldonado. Según Cairo, en un documento de 1594 del rey Felipe II, se le da la orden al Gobernador de Asunción de poblar la Isla de Maldonado. Ahí es donde se recogió por primera vez, por escrito, el toponimio Maldonado. “Obviamente, la orden de Felipe II no se cumplió por falta de hombres”, agrega.

Captura de Pantalla 2026-01-14 a la(s) 18.26.31 Foto: Álvaro Waller

Recién en el año 1600 es hizo el primer plano de la bahía y apareció la isla, más o menos, registrada. A finales del siglo XIX la Isla Gorriti también supo ser un campo de tiro. Los barcos ensayaban sus tácticas de combate poniendo referencias en la isla, para ajustar su puntería. “Esa es la razón por la que hay cantidad de municiones en la isla”, dice Cairo y comenta que en aquel entonces la isla se incendiaba muy seguido por los bombardeos. Eso continuó hasta que los vecinos de Maldonado comenzaron a quejarse y, finalmente, unos años más tarde se prohibió esa práctica.

Hay registros, además, que durante muchos años hubo una superpoblación de conejos en la isla, porque no lograba controlarse la reproducción constante de esos animales. Relata Cairo que su bisabuelo, Venancio Batista, trabajaba para la Capitanía del Puerto y que le habían asignado ser isleño. “Él cazaba muchos conejos y mandaba a uno de sus hijos, un tío abuelo mío, a vender las pieles de conejo a Maldonado”, recuerda.

Hacia 1792 se establece en Maldonado la Real Compañía Marítima, una compañía de capitales mixtos, entre la corona y particulares, que se dedicaba a la caza de ballenas, a la pesca y al procesamiento de los lobos de mar, operando en el Atlántico Sur.

Originalmente debieron instalarse en la Patagonia, pero el clima inhóspito los hizo instalarse en la Isla Gorriti, para recorrer Punta Ballena. “Para Maldonado fue un cambio muy importante porque se habilitó el puerto como puerto menor, en un momento en el que el monopolio español no permitía que todos los puertos estuvieran habilitados para ingresar y sacar mercaderías”, explica Cairo.

De aquellos años todavía queda muchísimo registro en la Isla Gorriti: cañones enterrados, restos de baterías, un pozo de donde los regimientos sacaban agua, barracas, polvorines, la cárcel, el cementerio.

Captura de Pantalla 2026-01-14 a la(s) 18.27.24 Cañones en la actual Isla Gorriti. Foto: Danilo Giacometti.

La época turística: los rumores de Sinatra y el parador de Caras

Según Trujillo, llegó a considerarse un proyecto de hacer un puerto en la isla, de hacer vías para un tren, de hacer una terminal de carbón. “Nada de eso pasó y se transformó en un lugar de valor turístico”, dice.

Dos playas (una más bravía que la otra), dos paradores, un bosque, un parque, un recorrido histórico, un atardecer bellísimo. Muchísimas lanchas y yates de privados tirando ancla en sus costas. La clásica Tutti (la lancha que sale del Puerto de Punta del Este para acercar turistas a la isla y volver) yendo y viniendo. Prefectura circulando y controlando. De a ratos, mucho olor a nafta de las motos de agua que circulan.

En algún momento, incluso, todo ese movimiento logró que se instalara la infraestructura para un parador de la revista Caras, para seguir acercando al jet set a Punta del Este en distintos puntos exclusivos.

“En la década del 70 se hablaba de que Frank Sinatra iba a establecer un hotel privado ahí en la isla, que iba a haber una base para helicópteros, que iba a haber un casino. Salió en la prensa de la época, aunque la isla siempre fue un parque público. A muchos promotores y empresas les interesaba imponer sus marcas ahí, por eso estuvo el parador Caras y se les exigió como contrapartida determinadas infraestructuras para que después quedaran en la isla”, dice Cairo.