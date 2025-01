"Me siento sorprendido con los primeros resultados": director de Conexión Ganadera dijo a inversores que propuso ir a concurso voluntario

"Todos saben que no me ocupaba del manejo financiero de la empresa, por tanto, me sentí y me siento, absolutamente sorprendido con los primeros resultados del relevamiento realizado. Entiendo que el mismo, requiere aún ajustes y revisiones en forma de auditoría profesional y especializada. En tal sentido, en ese momento siguiendo las obligaciones legales, expresé que debíamos transitar de inmediato el camino del consurso voluntario", escribió Carrasco en la comunicación, a la que accedió El Observador.