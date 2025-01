"No podemos más": vecino de Nueva Helvecia fue agredido a golpes de puño por un grupo de jóvenes

El hombre de 60 años, que no quiso revelar su identidad, contó al Diario Helvecia, que los jóvenes se encontraban en la vereda frente a su casa con música alta realizando picadas de motos y tomando alcohol , “sin ningún tipo de consideración con los vecinos".

“El día anterior me fui a dormir, y ya era un manicomio la avenida, casi todos los días, música a todo trapo, motos, picadas, tomando alcohol ahí en la vereda. A las tres de la mañana me despierto por los gritos, la música y las motos que realizaban picadas”, comenzó contando el hombre.

Ante estas molestias, llamó a la Policía –que terminó llegando media hora más tarde– y cuando finalmente lo hicieron “pasaron, miraron y se fueron”, acusó la víctima de la agresión. Fue por eso, que decidió salir él mismo y pedirles que bajaran la música.

“Me parece bárbaro que los chicos se diviertan. Yo no tengo ningún problema, tengo cuatro hijos, pero tampoco que jodan a todo el mundo”, afirmó.

Según relató, al principio, uno de los jóvenes bajó la música y se disculpó, pero luego comenzaron a llegar otros y uno de ellos lo amenazó con que lo "iba a cagar a trompadas”.

Al darse cuenta de que algunos de los presentes comenzaron a subir el tono de las agresiones, el hombre decidió volver a su casa, pero cuando se dio vuelta uno de los jóvenes se le fue encima y comenzó a golpearlo. También le tiraron cerveza, vino, “y alguna otra bebida”. En ese momento apareció un patrullero y comenzó a dispersar a los agresores.

La víctima manifestó preocupación por el hecho de que la Policía no les pidiera documentación de las motos y que tampoco les realizaran espirometría.

“Yo me pregunto, el intendente, alcalde, autoridades, ¿no van a hacer nunca nada? ¿Qué están esperando, que muera gente para hacer algo? Porque algún día va a terminar pasando eso, ya sea porque alguno se mate en algunas de estas picadas o salga alguien que no soporta esta situación. ¿Qué hubiera pasado si yo me quedaba ahí, frente a mi casa?”, finalizó.