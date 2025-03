Paro de UCOT, Coetc y del sindicato del Taxi este domingo: mirá los motivos

Vecinos de la zona trasladaron al conductor hasta la policlínica más cercana y, según Spinetti, la Policía actuó rápido y pudo detener al agresor.

El chofer "se encuentra bien anímicamente" y permanece internado el hospital del Banco de Seguros. "No fue muy profunda la herida, no tocó ninguna arteria que fue lo que lo salvó de que no sea más grave".

El sindicato solicitó una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior para hablar sobre la situación de inseguridad que atraviesan en el transporte.

"Queremos es más seguridad y poder trabajar más tranquilos".

Paro de taxis

El Sindicato del Taxi(SUATT), anunció un paro en de sus actividades en Montevideo a partir de las 12:30 de este domingo hasta las 06:00 de la mañana del lunes 17 de marzo, luego de que un taxista resultara herido de bala durante una rapiña esta madrugada.

El trabajador se encuentra fuera de peligro.

En un comunicado publicado este domingo, el sindicato manifestó su "rechazo a los hechos de violencia a los que estamos expuestos diariamente trabajadores y trabajadoras". Y señalaron que en los últimos días, han habido reiterados incidentes que han puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores, no solo en el sector del transporte, sino también en otras áreas laborales.

El SUATT se solidarizó con el trabajador herido y su familia, y extendió el saludo a los trabajadores del ómnibus, quienes también sufrieron un incidente similar en la noche del sábado.

El sindicato solicitó una reunión urgente con autoridades de la Intendencia de Montevideo y el Ministerio del Interior para poder llevar a cabo propuestas y soluciones que garanticen la seguridad de los trabajadores.

El comunicado también pide a los trabajadores del taxi mantenerse en estado de alerta y extremar los cuidados, utilizando todos los mecanismos de seguridad disponibles.