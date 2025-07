Presidente del sindicato de Copsa sobre posible paro general de transporte: "Si no hay respuestas claras, no nos quedará otra opción"

Sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores, la situación ha empeorado significativamente con el paso del tiempo, especialmente con los retrasos en el pago de salarios . "Desde 2012, hemos tenido problemas con el salario, aunque en ciertos momentos hubo inyecciones de dinero del gobierno que mejoraron la situación. Sin embargo, últimamente ha sido más complicado y no se han encontrado soluciones", dijo Martínez, añadiendo que "la situación se ha agravado desde el periodo anterior, y la empresa no ha dado señales claras de cómo solucionarlo".

“Hace seis o siete meses teníamos una orientación sobre cuándo se iba a pagar el salario, pero ahora no tenemos certezas de cuándo nos pagarán. Esto es insostenible”, expresó Martínez, quien agregó que “la incertidumbre está afectando directamente a los trabajadores, que no pueden seguir esperando sin tener una fecha clara de pago”.

Martínez también habló sobre el rol del gobierno en la crisis del transporte suburbano. Según el dirigente, el Ministerio de Transporte es clave en la regulación y solución de este problema. "El gobierno es el regulador, las empresas permisarias y el gobierno son socios en todo esto. El Estado tiene que garantizar que haya un servicio digno, y si no se resuelve este problema, es el gobierno el que tiene que tomar las riendas", aseguró. Sin embargo, las soluciones ofrecidas por el gobierno hasta ahora no han sido suficientes para resolver la situación. Ayer, la empresa presentó una propuesta inicial que cubría solo entre el 5% y el 10% de lo adeudado en salarios, una oferta que los trabajadores no aceptaron, exigiendo que se pague el salario completo dentro del mes. "La propuesta de la empresa fue un parche, cubría solo un pequeño porcentaje de lo que nos deben. No lo aceptamos, porque no podemos seguir viviendo con este nivel de incertidumbre", subrayó Martínez.

Ante la falta de acuerdo y la creciente tensión, los trabajadores de Copsa decidieron paralizar las actividades hasta el mediodía de hoy. "Hoy estamos paralizados hasta el mediodía, y después nos vamos a reunir con los compañeros de Unott en la terminal Río Branco para evaluar si hay alguna propuesta mejorada por parte de la empresa. Si no, vamos a extender la medida", dijo Martínez, quien también anticipó la posibilidad de un paro general de transporte si no se encuentra una solución a corto plazo. "El paro general es una posibilidad que no descartamos, pero primero vamos a agotar todas las opciones. No queremos llegar a esa medida extrema, pero si no hay respuestas claras, no nos quedará otra opción", advirtió el dirigente.