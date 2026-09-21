NEVO Q05: la nueva SUV eléctrica que llega a Uruguay con hasta 460 kilómetros de autonomía

La movilidad eléctrica suma un nuevo competidor en Uruguay. NEVO, la marca de nuevas energías y vehículos inteligentes de Changan Automobile , presentó oficialmente la Q05, una SUV compacta 100% eléctrica que llega al mercado local con tres versiones, hasta 460 kilómetros de autonomía y un sistema de carga rápida capaz de llevar la batería del 30% al 80% en 15 minutos.

El modelo es comercializado en Uruguay por Santa Rosa y busca posicionarse dentro de uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado automotor. La propuesta combina un diseño de líneas minimalistas con un importante nivel de equipamiento tecnológico, seguridad y confort.

La Q05 mide 4,43 metros de largo y desarrolla 160 HP de potencia y 190 Nm de torque . La versión Comfort incorpora una batería de 40,3 kWh y declara una autonomía de 360 kilómetros bajo el ciclo NEDC . En las versiones Luxury y Elite, la capacidad aumenta a 51,9 kWh y la autonomía llega a 460 kilómetros.

El diseño es uno de los principales argumentos de la nueva SUV. La carrocería presenta una estética limpia, con superficies continuas y firmas lumínicas que recorren tanto el sector delantero como el trasero. El diseño de la Q05 fue reconocido en 2026 con un Gold A' Design Award en la categoría de automóviles.

En el interior, la propuesta apuesta por la digitalización. Cuenta con una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de un panel de instrumentos digital de 10,17 pulgadas.

Las versiones más equipadas incorporan también techo panorámico y un sistema de cámaras con visión 360°, mientras que el equipamiento contempla múltiples sistemas de asistencia a la conducción.

“Es un vehículo súper equipado, súper seguro. Todas las versiones vienen con seis airbags de serie y múltiples sistemas de asistencia a la conducción”, destacó Mesa.

A esto se suman elementos de confort como iluminación ambiental y un techo panorámico de casi dos metros cuadrados en la versión tope de gama.

Otro de los aspectos destacados por la marca es la capacidad de carga. El baúl ofrece hasta 540 litros y está dividido en dos sectores, una configuración pensada para mejorar la organización del espacio.

Uno de los diferenciales de la Q05 está en la gestión de la carga, un aspecto clave en la experiencia de uso de un vehículo eléctrico. Según explicó Martín Mesa, gerente comercial de NEVO en Uruguay, esta característica busca ofrecer mayor practicidad en los desplazamientos cotidianos y reducir una de las principales preocupaciones de quienes evalúan dar el salto hacia la movilidad eléctrica.

Tres versiones desde US$ 23.990

La NEVO Q05 se ofrece en Uruguay en tres configuraciones: Comfort, Luxury y Elite. Los precios de preventa parten en US$ 23.990 para la versión de entrada, mientras que la Luxury tiene un precio de US$ 26.990 y la Elite de US$ 28.990.

La principal diferencia entre las versiones está vinculada con la capacidad de batería, la autonomía y el nivel de equipamiento y sistemas de asistencia.

Las expectativas de NEVO para Uruguay

“Para nosotros es un producto ganador. Tenemos mucha confianza y pensamos que el público lo va a elegir”, señaló Mesa sobre las expectativas de la marca para el mercado uruguayo.

El desembarco de NEVO se suma a la estrategia de expansión de Changan en Uruguay, grupo que también está presente en el país con otras marcas, entre ellas Avatr y Deepal.

La Q05 ya se encuentra disponible en formato de preventa a través de la red de Santa Rosa en Montevideo, el nuevo Santa Rosa E-House y Car One Center Canelones.