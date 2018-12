"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey: ¿qué hace que la canción sea tan pegadiza?

Llega una nueva época navideña. Muchas calles y casas se tiñen de blanco, rojo y luces intermitentes.

La gente recorre tiendas en busca de regalos mientras organizan (y algunos hasta discuten) cuál será el menú de la cena navideña.

Mientras tanto, una melodía suena en el ambiente. Una canción que se estrenó en 1994 pero revive cada diciembre en muchos rincones del planeta.

¿Cuál es?

Hablamos de All I Want For Christmas Is You ("Todo lo que quiero para Navidad eres tú"), de la cantante estadounidense Mariah Carey.

La letra de la canción trata de que a la intérprete no le interesan los regalos o las decoraciones navideñas, sino que lo único que quiere para la Navidad es estar con la persona que ama.

Datos de un gran éxito

El tema musical fue escrito por la misma Carey en solo 15 minutos, y desde su lanzamiento, a finales de 1994, se convirtió en uno de los singles más vendidos en la historia, además de recaudar más de US$60 millones en regalías, según calcula la revista The Economist.

El video oficial de All I Want For Christmas Is You en el canal de YouTube de Mariah Carey fue reproducido más de 494 millones de veces.

La canción ocupa este diciembre el puesto 6 en el ranking de las 100 canciones más populares de la revista Billboard, la publicación estadounidense referente de la industria de la música.

Y todo esto a 24 años del estreno del tema musical. Un milagro financiero de Navidad, opinan algunos en el sector.

¿Qué la hace tan exitosa?

Getty Images Tras el éxito de "All I Want For Christmas Is You", Mariah Carey también lanzó una línea de productos comestibles.

La teoría detrás del tema musical

El éxito de la canción se puede atribuir a una combinación de factores.

La mezcla de su letra y su estructura musical armónica hacen que la pieza sea pegadiza y genere una sensación de "optimismo", señala el musicólogo español Fernando Marín.

La música comercial está diseñada por expertos en marketing y psicología de la persuasión que introducen todo tipo de elementos para asegurarse de que gusta a un mayor número de personas, le explica el experto a BBC Mundo.

En All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey "utiliza un género muy popular a la vez que distinguido: jazz-soul".

"Hay campanas, campanillas y elementos festivos de fondo que simbolizan alegría y optimismo típicos de una idealización de la época navideña, de valores de unión y felicidad familiar. Son ritmos muy vivos de drum set que invitan a somatizar el acelerado ritmo cardiaco del entusiasmo; las melodías son también desenfadadas y despreocupadas, con aspecto de éxito y bienestar", describe Marín.

Getty Images La canción ocupa este diciembre el puesto 6 en el ranking de las 100 canciones más populares de la revista Billboard.

Pero algunos especialistas musicales sostienen que parte del secreto del éxito está en la tonalidad que se utiliza: el acorde de Sol Mayor.

El Sol Mayor nos hace sentir como "en casa" y aparece en el principio y final de la canción.

"Esto nos deja en suspenso. Justo cuando estamos esperando para descubrir lo que Mariah realmente quiere, también estamos esperando el acorde de Sol Mayor. Ambos suceden cuando Mariah dice "you" y es ¡tan satisfactorio!", le dice a Quartz, Nate Slogan, profesor de musicología de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos.

"La tonalidad es muy importante para el carácter de una obra musical; por ejemplo, Marc Antoine Charpentier (compositor francés de la era barroca del siglo XVII) mencionó el carácter de serio y magnífico para describir la tonalidad de Sol Mayor", añade Marín, que es además intérprete de música antigua, a BBC Mundo.

Lo cierto es que cada diciembre All I Want For Christmas Is You reaparece y a muchos se nos hace pegadiza e incluso hasta nos pone de buen humor.