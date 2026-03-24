Homenaje a Alfredo Zitarrosa: concierto gratuito, en la calle y con artistas de diversos géneros para recordar al músico en sus 90 años

Alfredo Zitarrosa tendría hoy 90 años. En el marco del que sería su aniversario, la memoria y el legado musical del cantautor uruguayo serán celebrados el próximo 10 de abril en un concierto que encontrará a una treintena de artistas nacionales con entrada libre y gratuita.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El show comenzará sobre las 19:30 en la Plaza Fabini, sobre la avenida 18 de julio y frente a la Sala Zitarrosa, con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —la histórica primera guitarra de Zitarrosa y ciudadano ilustre de Montevideo— junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal.

Embed La dirección musical del concierto estará a cargo de Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo, con una banda integrada por Federico Araújo en teclados y acordeón, Martín Ibarburu en la batería y Julieta Taramasso en el bajo.

Además participarán artistas de diversos géneros y generaciones interpretando obras del repertorio de Alfredo Zitarrosa como AVR, Camila Ferrari, Carlos Alberto Rodríguez, Chacho Ramos, Dani Umpi & Shuriken, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Sofía Álvez, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández y la comparsa Cuareim 1080.