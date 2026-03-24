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Homenaje a Alfredo Zitarrosa: concierto gratuito, en la calle y con artistas de diversos géneros para recordar al músico en sus 90 años

En el marco de sus 90 años, el Instituto Nacional de Música, la Sala Zitarrosa, la Fundación y el Archivo Zitarrosa organizan un mega concierto con diversos artistas nacionales interpretando su repertorio

24 de marzo de 2026 17:34 hs
Alfredo Zitarrosa
Alfredo Zitarrosa Archivo Zitarrosa

Alfredo Zitarrosa tendría hoy 90 años. En el marco del que sería su aniversario, la memoria y el legado musical del cantautor uruguayo serán celebrados el próximo 10 de abril en un concierto que encontrará a una treintena de artistas nacionales con entrada libre y gratuita.

El show comenzará sobre las 19:30 en la Plaza Fabini, sobre la avenida 18 de julio y frente a la Sala Zitarrosa, con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Cobelli —la histórica primera guitarra de Zitarrosa y ciudadano ilustre de Montevideo— junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal.

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La dirección musical del concierto estará a cargo de Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo, con una banda integrada por Federico Araújo en teclados y acordeón, Martín Ibarburu en la batería y Julieta Taramasso en el bajo.

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Además participarán artistas de diversos géneros y generaciones interpretando obras del repertorio de Alfredo Zitarrosa como AVR, Camila Ferrari, Carlos Alberto Rodríguez, Chacho Ramos, Dani Umpi & Shuriken, Garo Arakelian, Eduardo Larbanois, Luana, Lucía Romero, Maia Castro, Malena Muyala, Numa Moraes, Sofía Álvez, Tabaré Cardozo, Washington Carrasco & Cristina Fernández y la comparsa Cuareim 1080.

El concierto va a ser transmitido en vivo por TV Ciudad y será registrado en vivo, en vista a una posible edición discográfica del show.

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