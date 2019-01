¿Qué balance hicieron del Seven de Punta del Este?

Nos quedamos con sentimientos bastante encontrados, la verdad que el balance es super positivo en cuanto a lo deportivo, pero super amargo no haber conseguido el objetivo de meternos entre los 4, sobre todo porque fue ante Alemania en un partido accesible, en el que tenemos dos amarillas, que perdemos en la última jugada. Nos pegó duro no podernos meter entre los cuatro, y se sintió en el partido ante EEUU.

Contra Estados Unidos fue el peor partido.

Mentalmente estábamos bastante golpeados. Como técnico cometí el error de que exigimos mucho el primer día, cuando según dicen los que saben, el primer día en seven hay que sobrevivir. Nos exigimos a fondo, hicimos partidos bárbaros, pero terminamos con los motores cansados, sobre todo viendo poca preparación física con la que llegamos.

Como técnico cometí el error de que exigimos mucho el primer día, cuando según dicen los que saben, el primer día en seven hay que sobrevivir. Nos exigimos a fondo, hicimos partidos bárbaros, pero terminamos con los motores cansados

Contra Alemania lo tenían ganado, en la última jugada estaban en las 22 rivales, pero se perdió a pesar de hacer todo el gasto.

Con Alemania empezamos muy mal, pero hay que destacar la mentalidad que tiene el equipo, que levantó dos tries para ponerse al frente ante un rival que tampoco es sencillo, vienen jugando juntos hace mucho tiempo, fueron finalistas de la Qualy de Hong Kong. Muchos de nuestros jugadores ni siquiera han debutado en Primera; de los 12, 6 nunca habían jugado seven. Formamos jugadores, tenemos más opciones, todo muy lindo pero al final tenés que ganar.

Y ahora les toca una serie durísima en Viña: Chile, Sudáfrica y Brasil.

El armado de las series es otro tema, hay un partido que no se jugó, y te termina tocando en la serie Sudáfrica.

¿Qué fue lo que más los convenció en el juego?

Se cumplió lo que planteamos en ataque y defensa. Se sistematizó todo, sabíamos exactamente qué había que hacer con el juego nuestro y el de los rivales, hasta el mínimo detalle.

Se vio a un equipo con mucho más intención de ser vertical que en otras oportunidades,

La verdad que lo buscamos mucho. Tenemos que cortarnos 50 veces más que el resto porque somos más lentos, más chicos. Recién al segundo o tercer quiebre llegamos al try. Lo mismo en defensa, tenemos que tratar de que no nos generen quiebres porque cuando el rival tiene uno nos lastima. Y en ataque tratar de no lateralizar tanto, jugar lindo seven, pero buscar los duelos uno a uno que es donde podemos lastimar.

¿Qué es lo principal a mejorar? ¿La disciplina?

La disciplina seguro. Contra EEUU hacemos 8 penales en 14 minutos, es una locura. Recibimos tres amarillas y dos son en el partido que te tira para arriba o para abajo. Independientemente de que el referato con Alemania fue un desastre y tendencioso, era para cerrarlo antes. Fue el primer torneo para muchos y pecamos de falta de paciencia. Somos un equipo que no le sobra nada: si nos aplicamos al sistema podemos ganar con lo justo, pero si nos si salimos del esquema perdemos con cualquiera.

La disciplina seguro. Contra EEUU hacemos 8 penales en 14 minutos, es una locura. Recibimos tres amarillas y dos son en el partido que te tira para arriba o para abajo. Independientemente de que el referato con Alemania fue un desastre y tendencioso, era para cerrarlo antes.

¿Cómo es entrenar a un grupo tan joven? Muchas selecciones hacen algo similar pero lo completan con dos o tres referentes mayores.

La verdad que respecto a los jugadores siento un orgullo y un agradecimiento tremendo. Fueron incondicionales en el entrenamiento, en cuidarse, en cómo encararon el torneo. Estoy orgulloso de los que quedaron en el plantel y los que no. Es algo difícil de transmitir si no fuiste rugbista o entrenador: que chicos tan jóvenes dejen tanta cosa de lado, con lo complicado que es jugar al rugby en Uruguay, me llena de orgullo.

¿Qué dejó este primer torneo de la nueva apuesta del seven para que sea una plataforma de desarrollo del XV?

Es una apuesta de toda la unión: agrandar la base y que el seven sea un banco de pruebas para el XV; que entres con 18-19 años, teniendo el sistema Teros como objetivo final. Pero a pesar de ser el primer año, nos exigimos algunos resultados.

Viendo lo que logró Chile, da la sensación de que se alejan cada vez más. ¿Se pueden recortar diferencias?

En Chile los jugadores están juntos hace 8 años, tienen otra preparación, no tiene ni punto de comparación con lo nuestro. Viven de esto, han hecho varias preparaciones para torneos, clínicas de varias semanas. Es abismal la diferencia para poder llegar a algo similar. Pero dentro la estructura que tenemos buscamos una preparación para que no sea algo aislado.

¿Cómo toma el desafío de formar jugadores sabiendo que, si se destacan, al cabo de un tiempo subirán al XV?

Es que ojalá que pase. Si pasa eso quiere decir que hicimos nuestro trabajo, que es formar jugadores, se cumplió. Si todos los años hay uno o dos –porque tampoco van a ser cinco- que pasan al XV, y 5 o 6 que se mantienen en el seven, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.

Si todos los años hay uno o dos –porque tampoco van a ser cinco- que pasan al XV, y 5 o 6 que se mantienen en el seven, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.

¿Cómo se prepara Viña? ¿Se mira la tabla general y la clasificación a Hong Kong?

Prepararemos Viña pensando partido a partido. En el primer día cometimos errores de hacer un desgaste muy duro para ganar serie que en el segundo día nos costó mucho. Lógico que se mira lo que está enfrente, Hong Kong está a la vuelta a de la esquina y depende de nosotros, pero Las Vegas y Vancouver quedaron lejísimos, en posibilidades pero también en preparación comparado con el resto de los equipos. En Viña buscaremos hacer el mejor torneo posible, salir a ganar todo, y tomarnos revancha con algún equipo que perdimos en Punta.

¿Cómo vivió este primer torneo grande como entrenador? ¿Se sufre más?

Es mucho peor, es la tortura más grande que te puede pasar en la vida, hacés el mismo laburo pero no podes entrar a jugar, es bastante complejo.

Además dejó de jugar hace poco.

Es complicado, pero está bueno haber jugado hasta hace poco porque podés transmitir lo que se vive. Pero mentalmente cuesta mucho. Terminás el torneo destruido, más cansado que si lo jugaras.