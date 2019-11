“Compromiso por las mujeres”: el acuerdo entre socias de la coalición

A menos de una semana de haber firmado un acuerdo entre los socios de un eventual gobierno de coalición, mujeres representantes de todos los partidos que la integrarán en caso de que el Partido Nacional llegue al gobierno hicieron uno en paralelo y complementario del “compromiso por el país”. La casa de la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón fue el centro de encuentro este viernes de varias mujeres que se comprometieron a firmar un documento con propuestas vinculadas a la perspectiva de género. Para seguir en la línea del firmado por los líderes de todos los partidos que apoyan la fórmula Luis Lacalle Pou-Argimón, decidieron llamarlo “compromiso por las mujeres”.

De la reunión participaron, entre otras, Mónica Bottero por el Partido Independiente, la senadora electa Gloria Rodríguez -perteneciente al herrerismo en la alianza con el grupo de intendentes-, Irene Moreira, senadora electa por Cabildo Abierto y Andrea Maddalena por el Partido Colorado, que es referente en temas vinculados a género por el Partido Colorado. También hubo representantes del Partido de la Gente.

Bottero indicó a El Observador que el objetivo es generar una agenda especifica para cuestiones de género que haga énfasis en cuatro ejes temáticos: violencia, salud, trabajo y vivienda.

En la reunión coincidieron en que la mayoría de esos ejes están relacionados. Bottero puso como ejemplo la vivienda vinculada a la violencia doméstica, ya que muchas mujeres víctimas de ese tipo de violencia tienen problemas para abandonar los hogares y poder formar uno propio con sus hijos. “Es un tema muy importante porque, especialmente en los sectores más vulnerables las jefas de hogar son mujeres y una vivienda digna mejora la calidad de vida de toda la familia”, sostuvo.

En salud, pretenden hacer propuestas concretas especialmente en salud mental, vinculado más que nada a las tasas de suicidio y depresión, donde las mujeres jóvenes y ancianas son las que se llevan la peor parte. En trabajo, propondrán medidas para acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres y generar mejores condiciones para las emprendedoras. “En su inmensa mayoría son mujeres y emprender en muchos casos implica cambiar la calidad de la vida de la familia”, sostuvo Bottero.

Las representantes mujeres organizarán un acto en el que convocarán a mujeres de todos los partidos que apoyan a la fórmula nacionalista y que quieren impulsar la agenda que comenzaron a elaborar este viernes.

Propuesta de PIB por género

Cuando el 10 de agosto fue proclamada como candidata a vicepresidenta por la Convención del Partido Nacional, Argimón planteó varios ejes en los que quería trabajar ganara o no las elecciones. Entre ellos, la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou planteó su “compromiso para que no haya más diferencias en salarios de mujeres y hombres”. En ese marco, Argimón tiene previsto un proyecto que pretende impulsar aunque no sea electa vicepresidenta.

Para la candidata a vice, el Producto Bruto Interno (PIB) uruguayo debe contar con un estudio del aporte que hacen las mujeres. “Si todo se plantea en términos económicos, entonces vamos a plantear también diferenciar lo que aportan los hombres y lo que aportamos las mujeres. Con dos consideraciones: lo que hacemos las mujeres en el mercado formal e informal pero además, por tramas etarias”, dijo a El Observador días antes de las elecciones del 27 de octubre. Según Argimón, “hay una base no realista” de los aportes de las mujeres porque no se tienen en cuenta las horas que se dedican a los cuidados.

“Todos aportamos al PBI pero no hay diferenciación real de lo que aportamos las mujeres. Pero si a eso le agregás que no sabemos cuál es el valor de las que trabajan en el mercado informal, vinculado a los cuidados, estás desconociendo el aporte de las mujeres a la economía”, agregó.

Según el indicador Equal Pay Day (EPD) elaborado por la consultora CPA Ferrere, en 2018 las mujeres mantuvieron una brecha salarial de 85 días con respecto a los hombres, informó El País a mediados de este año. Eso quiere decir que el año pasado las uruguayas cobraron sus sueldos como si hubieran trabajado gratis 85 días, por la diferencia de salarios ante las mismas funciones con los hombres.

En tanto, un informe del Banco Mundial de 2018 indicó que los países de todo el mundo pierden unos US$ 160.000 millones por las diferencias en los ingresos de mujeres y hombres que perciben a lo largo de toda su vida. Esa cifra representa un promedio de US$ 23.620 por persona en los 141 países que analizó el Banco Mundial. Las mayores pérdidas, por valores que oscilan entre US$ 40.000 millones y US$ 50.000 millones, se observan en Asia Oriental y el Pacífico, América del Norte, y Europa y Asia Central. En términos de porcentajes, las mujeres representan solo 38% de la riqueza en capital humano de su país frente 62% en el caso de los hombres.

Argimón opinó que “al haber un porcentaje de diferencia entre salarios es que hay algo más que no se está viendo”. “No sabemos realmente lo que le pasa al mercado laboral y las mujeres. Parte de las inequidades que se producen en la sociedad es que no estamos mirando lo que aportamos. Primero tenemos que cuantificar y después tenemos que ver por dónde vienen esas inequidades”, dijo la candidata a vice.

El pedido a los militantes de revelar “mentiras”

En la cuarta recorrida que realiza por Uruguay con Luis Lacalle Pou, Argimón acusó al oficialismo de generar “mentiras” con tal de seguir en el poder. “Si les preguntan si es verdad que va a haber una matrícula al ingreso de la universidad digan que es mentira, como la que dice que van a derogar los consejos de salarios. No vamos a hacer una campaña basada en mentiras”, les dijo a militantes blancos, colorados, de Cabildo Abierto, el Partido de la Gente e Independiente. El Partido Nacional presentó la semana pasada una ampliación a la denuncia que hizo antes de las elecciones internas por fake news. En este caso, pidió que se investiguen posteos de varias cuentas vinculadas a redes no oficiales frenteamplistas. Uno de ellos aseguraba que el 24 de noviembre se podía volver a votar el “sí” a Vivir sin Miedo, lo que no es cierto y anularía el voto. Facebook dio de baja esos posteos tras denuncias a esa red social.