¿Correlación entre movilidad y contagios?: lo que dice el Guiad y el contrapunto con Lacalle

“No creo que funcione”, fue la respuesta del presidente Luis Lacalle Pou al pedido de reducir tres semanas la movilidad de manera drástica durante tres semanas tal como planteó el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, y otros científicos.

“No creo que funcione un lockdown. En la mayoría de los países luego han saltado los casos”, aseguró el presidente entrevistado por Subrayado este martes.

Sin embargo, los científicos uruguayos aseguran que se ha logrado demostrar una correlación “importante” entre la movilidad y la tasa de contagios en el país, e incluso hacen referencia al “pequeño caso de éxito” de diciembre y enero.

“Se observa una correlación importante entre los indicadores de movilidad estudiados y el número reproductivo R”, dice entre las conclusiones el último informe del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19 (Guiad).

Guiad

Desde marzo movilidad estimada con los datos de Google anticipa casi exactamente la evolución de la epidemia

El número reproductivo de R es la cantidad de personas que contagia cada positivo de coronavirus. Es decir, cuando R está por encima de 1, la epidemia crece y cuando está por debajo de ese número tiende a decrecer. La movilidad, en tanto, está calculada a partir de los datos públicos de localización de Google.

Cuando los científicos hablan de restringir la movilidad, se refieren a reducir los contactos de las personas. Así, cuanto mayor movilidad, se entiende que una persona tiene contactos con más gente, y mayor posibilidad de contagiar en caso de ser un caso positivo.

El informe del Guiad explica que la movilidad permite “estimar la evolución de la epidemia” con poco más de dos semanas de anticipación (entre 17 y 18 días). Según advirtieron, esto se da en momentos en los que la epidemia está “plenamente” desarrollada y no cuando está controlada como sucedió en Uruguay durante los primeros meses de 2020.

Guiad

Así evolucionó la movilidad en Uruguay desde el inicio de la pandemia

De todos modos, los científicos reconocen que este modelo tiene algunas limitaciones, porque no tiene en cuenta el subreporte de casos, y no toma el efecto de la vacunación. Sin embargo, desde marzo de 2021 la curva de movilidad viene anticipado de forma casi exacta la evolución de la epidemia en el país.

“El argumento ´no creo que funcione´ no es de recibo. La evidencia científica que venimos poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, es contundente y no admite dos lecturas”, escribió en Twitter el matemático Marcelo Fiori, uno de los autores del informe y que también integra el GACH.

Está claro que la decisión es política, y que incluye otros elementos. El argumento "no creo que funcione" no es de recibo. La evidencia científica que venimos poniendo sobre la mesa desde hace tiempo, es contundente y no admite dos lecturas. — Marcelo Fiori (@elposiblefiori) June 2, 2021

Además de Fiori participaron del trabajo Nicolás Wschebor, Ernesto Mordecki y Federico Lecumberry, todos también integrantes del GACH. Fiori. Lecumberry y Wschebor pertenecen a la Facultad de Ingeniería mientras que Mordecki a la de Ciencias, en ambos casos de la Universidad de la República (Udelar).

La postura del gobierno es firme y el presidente la ha dejado clara en cada una de sus intervenciones públicas. No se tomarán más medidas para reducir la movilidad y la apuesta es por la vacunación, a pesar de que los científicos han advertido en distintos momentos la necesidad de bajar la movilidad –y por lo tanto los casos- para que la vacuna tenga una mayor efectividad.

El pequeño caso de éxito

A mediados de diciembre el Poder Ejecutivo tomó una serie de medidas que, junto con el fin del año lectivo y las vacaciones de verano, permitieron reducir la movilidad y, por lo tanto, los contagios.

En diciembre empezaron a aumentar los casos en Uruguay y, al mismo tiempo que se registró la reducción de la circulación, los contagios descendieron a partir de mediados de enero, aunque no fue suficiente. Algo similar sucedió entre fines de marzo y principios de abril: el gobierno tomó medidas y a eso se le sumó la Semana Santa.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la epidemia entre diciembre y mediados de febrero.

A partir de marzo comenzó a subir nuevamente, descendió levemente luego de Semana Santa y creció desde entonces para llegar a la meseta actual que supera los 3 mil casos.

“No fue suficiente, porque el descenso en la movilidad no fue tan pronunciada (muchas de las medidas sugeridas por el GACH no se tomaron) ni sostenida en el tiempo, pero tenemos nuestro propio pequeño ejemplo de éxito”, escribió Fiori en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó en otros países?

Uno de los países que el presidente mencionó como exitoso en la utilización de medidas para reducir la movilidad fue Israel. Sin embargo, lo adjudicó a la “idiosincrasia” de su población.

En Israel hubo una vacunación masiva con Pfizer, más efectiva para evitar contagios que la Sinovac que es la que se aplica masivamente en Uruguay. Además allí se aplicaron medidas drásticas para reducir la movilidad en plena campaña de vacunación.

Guiad

En Israel la vacunación masiva con Pfizer permitió desacoplar movilidad de contagios

Allí la correlación entre movilidad y contagios se quebró debido al efecto de las vacunas luego de que "un porcentaje importante de la población" recibiera las dos dosis de Pfizer, según explicó el informe del Guiad. Es decir, aumentó la movilidad pero los contagios no crecieron y en Israel la vida ya se parece mucho a la vieja normalidad.

¿Y en Chile? El país andino está aplicando masivamente la misma vacuna que Uruguay y, a pesar de que inició antes la campaña de inmunización, todavía no se ve un desacople entre la movilidad y la tasa de contagios.

Guiad

En Chile las vacunas todavía no lograron desacoplar movilidad y contagios