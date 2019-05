"Creo que la Justicia tiene que actuar", afirmó Daniel Placeres

“Yo no tengo ningún problema con la Justicia. Creo que la Justicia tiene que actuar”, afirmó el diputado por el Frente Amplio Daniel Placeres, entrevistado por Informe Nacional, en la emisora de radio 1050 AM.

El legislador, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), afronta un pedido de procesamiento efectuado por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, quien lo acusó de un “delito de conjunción de interés personal y público” por su relación con la cooperativa Envidrio.

Placeres, señaló que será su sector político –el MPP– quien resuelva si se apoya o no el respectivo pedido de desafuero solicitado por el fiscal Pacheco. Y añadió que, llegado el momento, acatará lo que defina políticamente su sector.

“Pertenezco al sector, no estoy acá como una unipersonal”, expresó, tras lo cual añadió: “en el tema desafuero, yo fui en dos instancias a la Justicia, me presenté en la Justicia, yo no tengo ningún problema con la Justicia. Creo que la Justicia tiene que actuar. Lo tendremos que definir políticamente, en la fuerza política”.

Se informó, además, que sus abogados analizan durante estos días el pedido del fiscal y que la respuesta a la Justicia la brindarían este martes.

El diputado, a la vez, acusó al fiscal de la causa por desestimar otros asuntos investigados, como lavado de activos, los negocios con Venezuela y acciones del Fondo de Desarrollo Nacional y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

Finalmente, sobre el cuestionamiento al voto a favor de la ampliación del seguro de desempleo –con el que se benefició a familiares directos–, Placeres lo comparó con las ocasiones en que diputados del interior del país votan este tipo de pedidos para empresas de su departamento: “¿No hacen política de esto?”, cuestionó el diputado.

Abogada de Placeres afirmó que el legislador no tomó decisiones para beneficiar a Envidrio

La abogada del diputado del MPP Daniel Placeres, Laura Robato, cuestionó la decisión del fiscal Luis Pacheco de solicitar el procesamiento contra su defendido por un delito de conjunción del interés personal y público, sosteniendo que el legislador no tomó decisiones para beneficiar a la cooperativa Envidrio, al tiempo que insistió en que él ya no tenía injerencia en la compañía.

En su dictamen, el fiscal Pacheco señaló que, pese a que Placeres renunció al cargo de directivo de la empresa autogestionada Envidrio cuando asumió su banca en la Cámara de Diputados, en realidad continuó dirigiéndola y desde el Parlamento hizo gestiones para beneficiar a esa cooperativa. Concretamente, el fiscal señala que como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, Placeres votó a favor de la la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, en la que se pedía realizar esfuerzos para buscar todos los instrumentos y mecanismo para lograr financiación de la planta industrial Envidrio “y dar de esta forma célebre inicio a la producción de la misma”.

Esto, a juicio del fiscal, queda enmarcado en el delito de conjunción de interés público privado, es decir, aquel que incurre “el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato”.

Sin embargo, para la abogada no existe ni acto ni contrato en la votación a favor de la minuta, puesto que ésta es “una mera recomendación (…) que no tiene ningún efecto vinculante” y que hace la comisión de trabajo en su conjunto, y no Placeres. Asimismo, señala que la empresa recibió un préstamo de US$ 1,6 millones luego de visitar distintos organismos públicos, e incluso la Presidencia de la República, y no por aquella minuta por la que votó Placeres.

Otro de los argumentos de Pacheco para pedir el procesamiento del diputado es que éste votó a favor del proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como Ley 19.611 el 26 de abril de 2018 que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores de Envidrio.

Robato dijo que no había nadie que no estuviera al tanto de que Placeres había tenido un vínculo con la empresa, donde se desempeñó como director, y repitió que no fue solo por su voto que se logró la extensión del seguro de paro para los trabajadores.

Asimismo, insistió en que él ya se había alejado de las decisiones ejecutivas de la empresa, a pesar de que varios testigos citados por Pacheco lo ponen en un rol preponderante en la cooperativa.

Robato señaló además que Placeres se seguirá presentando ante la Justicia tenga o no fueros, pero dijo que será la fuerza política quien defina si se los quita o no. Según el artículo 114 de la Constitución, para que un legislador sea procesado por la Justicia la cámara a la que pertenezca deberá resolver si se levanta la protección de los fueros parlamentarios, para lo cual se necesitan dos tercios de los votos. En el caso de que así ocurra, dice la Carta Magna, se “lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente”.