¿Cuándo empiezan a cobrar las bolsas plásticas y qué se hará con la recaudación?

Si va a un quiosco o a un supermercado y ya le quieren cobrar la bolsa de plástico en la que se lleva su compra no imagine teorías conspirativas porque, según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) "no hay ningún impedimento legal para que cada comercio elija cobrar las bolsas antes de la implementación del decreto", según se explica en un apartado sobre la Ley del uso de bolsas plásticas que figura en la página web del ministerio.

Sin embargo, aún no está desarrollado en el decreto de qué manera deberán utilizar los comerciantes esta recaudación. Dentro de la normativa tampoco existe un precio máximo para el cobro de las bolsas plásticas.Lo que sí está estipulado es que los comercios deberán facturar las bolsas que venden.

El decreto, que fue publicado el lunes 7 de enero y reglamenta la ley que había sido promulgada el 17 de agosto de 2018, establece dos fechas diferentes como plazos para la entrada en vigencia de la ley.

Por un lado, la fecha límite para la inscripción en un registro de fabricantes e importadores será hasta el 1° de marzo de 2019, y a partir de ese día quedará prohibida “la fabricación, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables”.

Por otra parte, el resto de los puntos se harán exigibles a partir del 30 de junio de 2019. Esto quiere decir que, desde esa fecha, los comerciantes se verán obligados a cobrar las bolsas y comenzarán a aplicarse las sanciones para quienes incumplan con la ley, que van de 10 a 10.000 UR (entre $11 mil y $11 millones según los valores actuales).

El precio mínimo de las bolsas será de $ 4 (0,82 UI más IVA), lo que se regulará anualmente según el valor de la unidad indexada al primer día hábil del año. El cobro deberá estar especificado en la factura de compra. Además, los comercios tendrán la obligación de contar con un sistema de recepción de bolsas usadas o a ser desechadas por los consumidores.

En el decreto no se plantea un precio máximo al que se puedan cobrar las bolsas. Sin embargo, desde la Dinama se cree que si los comercios levantaran los precios perderían competitividad.

De hecho, El Observador constató que hay comercios que ya comenzaron a cobrar bolsas. El dueño de un salón en Pocitos dijo a El Observador que solo una vez cobró por una bolsa y que fue "una situación particular", en la que un cliente se llevaba unos chocolates que, según él, podía guardarse en el bolsillo. "Me enojó la actitud de que me pidiera una bolsa para eso", comentó.

En tanto, dos supermercados del Grupo Disco manifestaron, a través de sus gerentes, que no comenzaron a cobrar las bolsas y coincidieron en que no saben cuándo empezarán a implementar las obligaciones que estipula el decreto. Sin embargo, ambos locales cumplen con uno de los requisitos de la ley: tienen a la venta bolsas reutilizables.

La responsabilidad de los comercios no se centra solo en el cobro de las bolsas. También deben asegurarse de comprar aquellas bolsas que cumplan con la normativa, promover y participar en campañas de difusión y concientización a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas plásticas y su impacto en el cuidado del ambiente; y ofrecer a la venta bolsas reutilizables.

En el artículo 16 del Decreto se explica que: "El Mvotma establecerá los criterios que deberá cumplir el plan de concientización y difusión que habrán de llevar a cabo los titulares de los puntos de venta o entrega donde se suministren bolsas plásticas". Consultada al respecto, la fuente de la Dinama afirma que "es uno de los aspectos que se están trabajando" y que aún no han finalizado.