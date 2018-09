Cómo influirá la nueva ley en la cantidad de bolsas de plástico que usamos

El Poder Ejecutivo promulgó hace un par de semanas la ley que apunta a bajar el uso de bolsas de plástico, por lo que en menos de un año los comercios podrán empezar a cobrar a los usuarios que quieran utilizarlas luego de sus compras. Si bien a nivel nacional está previsto que se cobren en el corto plazo, y de hecho ahora el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Amiente (Mvotma) tiene que definir en qué parámetros de precios se deben mover los comerciantes, existen algunas experiencias piloto que han demostrado ser efectivas en su objetivo.



En abril de este año, unos 80 comercios de Salto se pusieron de acuerdo para cobrar por las bolsas plásticas a $ 2 a partir de una iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Salto. Luego de tres meses de que los usuarios empezaron a pagarlas, el organismo realizó un relevamiento para ver si eso fue efectivo y concluyó que el uso de las bolsas bajó en un 50%, según dijo a El Observador su presidente, Nicolás Sant'Anna.



El relevamiento se realizó en los principales locales salteños que se habían adherido a la iniciativa, indicó Sant'Anna. “Se logró que la gente piense dos veces si tiene que usar o no una bolsa. Por ejemplo, en lugar de pedir tres bolsas, como podía suceder antes, pedían una sola”, sostuvo.



La baja a la mitad del uso de bolsas no es específica de algunos comercios de Salto. El director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario, es de Colonia Valdense y afirma que en esa localidad los dos supermercados que aplicaron la misma medida tuvieron exactamente el mismo resultado. Tal es así, que la Dinama estima que la baja a nivel nacional cuando se aplique esa disposición de la ley será de entre 40% y 60% , por lo menos en los primeros meses. “Vimos que hay una primera gran bajada que es entre 40% y 60% porque es el efecto shock. Hay ofertas de bolsas reutilizables o chismosas, por ejemplo. Ese cambio lo da la propia discusión (sobre la ley) y luego hay una curva que empieza a disminuir”, dijo al ser consultado por El Observador.

Como la ley todavía no empezó aplicarse, la Dinama no sabe a ciencia cierta cuál será la disminución de esa curva a la que hacía referencia Nario. Por eso, si bien el precio de las bolsas todavía no está definido, una de las opciones que se manejan es que vaya en aumento conforme el porcentaje de uso empiece nuevamente a aumentar. “Va a haber algo de ensayo y error, la idea es cobrar viéndolo con los involucrados”, afirmó y agregó que el siguiente paso es empezar las negociaciones con los involucrados para llegar a un precio que no sea abusivo para el usuario pero que cumpla con el objetivo de disminuir su utilización.



La normativa prohíbe "la fabricación, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables".

A su vez, las bolsas plásticas autorizadas solo podrán distribuir, venderse o entregarse a cualquier título en el territorio nacional, cuando el fabricante o importador haya obtenido el correspondiente certificado de cumplimiento que la reglamentación establezca.



La promulgación se realizó el 17 de agosto y a partir de ese idea comenzaron a correr los 180 días para reglamentar los mecanismos necesarios para el control de la importación de bolsas plásticas, los ensayos de idoneidad de las bolsas plásticas, y las formas de intercambio de información entre los organismos intervinientes. Además, el Mvotma deberá elaborar un plan para la inmediata disponibilidad de las bolsas plásticas y el Ministerio de Industria en coordinación con el de Vivienda y Medio Ambiente elaborarán un programa para facilitar la reconversión de la industria nacional de bolsas.

Por su parte, los titulares de los puntos de venta donde se suministren las bolsas plásticas estarán obligados a promover y participar en campañas de concientización a la población sobre el uso responsable y racional de bolsas, contar con un sistema de recepción de residuos de bolsas plásticas a disposición del consumidor, ofrecer a la venta bolsas reutilizables y desarrollar acciones tendientes a minimizar el uso de las bolsas plásticas.

El texto de la ley fue presentado en 2016 por el Mvotma y tomó como base un proyecto del senador colorado Pedro Bordaberry. Según los cálculos de la Dinama, cada uruguayo utiliza unas 400 bolsas por año.