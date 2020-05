"Da la impresión de que era casi un esquema armado", dice Bartol sobre Mides y oenegés

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se refirió este lunes a las auditorías que lleva adelante su cartera y el presunto desvío de fondos para alquiler por parte de oenegés con convenios con el Estado.

"Da la impresión de que era casi un esquema armado. Los propietarios no reclamaban, y después iban contra el Ministerio de Vivienda y cobraban. El ministerio, al no controlar, no sabía que ese pago no se estaba volcando al pago del alquiler. Cuando ves que son 15 llama la atención; no es un caso aislado de una denuncia penal. Son 15 oenegés que aquello que les pagaste expresamente para el alquiler del local se lo están quedando o no se sabe qué están haciendo", dijo entrevistado en Primera mañana (radio El Espectador).

Bartol contradijo a la diputada comunista Ana Olivera, exsubsecretaria del Mides, quien este domingo negó que hubiera "desvío de fondos" y sostuvo que las deudas habían sido informadas durante la transición.

¡Volvió el enchastre dominical del caganchero! Hoy edición especial día de la madre... No "compren" el título por favor, no hay ningún desvío de fondos.

Lo pueden comprobar leyendo la nota. 1. Las deudas de las ONG's fueron informadas por nosotros a las actuales autoridades. — Ana Olivera (@AnaO1001) May 10, 2020

"La leí ayer. Hago memoria y no recuerdo, y en los papeles no lo tengo. No recuerdo un comentario de ella al respecto, y tuvimos varias reuniones. Se habla de que ya se sabía, por una denuncia, ¡cuando son 15!", agregó Bartol. "Tendría que revisar, o que ella me lo mande y me recuerde cuándo me lo dijo. Hablamos de muchos temas. Esta situación, con esta extensión, de que haya 15 oenegés que se les dio para pagar el alquiler y todavía no lo han pagado, y que ella lo supiera, realmente no lo recuerdo, y me parece que hubiera generado alarma inmediata", insistió el ministro.

A través de un mensaje en Twitter, Olivera dijo este domingo que "a la fecha" de informar al gobierno entrante "se le había hecho denuncia penal a una organización" y "en febrero se realizó una segunda denuncia penal". También argumentó que "las cuentas donde se depositan los alquileres no fueron tocadas en el quinquenio".

Bartol dijo que "si en el contrato dice que esos 70 mil pesos que te di es para que pagues el alquiler y no lo pagás, más que subsidio es una apropiación indebida". "La Justicia dirá si hay mérito o no", agregó.

Según el ministro, "esto es lo primero que sale" y "no empezó la auditoría de verdad". "Esto es simplemente abrir unos cajones. Hace 20 días abrimos un cajón y estaba el expediente de un container con material médico abandonado en el puerto en plena pandemia", dijo el jerarca, que además sostuvo que "la desidia era enorme" en la anterior administración.

"Recién creamos la unidad (de auditoría) la semana pasada. Va a empezar el trabajo profundo de revisar todo a fondo. De esto saldrán nuevos procedimientos, y entre otras cosas creo fundamental auditar a todas las oenegés que trabajan con el Mides", añadió.

Bartol dijo que desde la campaña ya prometían hacer auditorías en el Mides, teniendo en cuenta "un montón de indicios de que las cosas no se hacían bien", como las observaciones del Tribunal de Cuentas, pedidos de informes no contestados y la comisión investigadora no votada en el Parlamento. "Había un bloqueo de información muy grande y era un lugar obvio donde las auditorías debían comenzar".