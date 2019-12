“El cambio de gobierno nos da la esperanza de cerrar TLC y no perder por el pago de aranceles”

En la actividad de la raza, ¿qué objetivos fueron concretados este año?

Concretamos muchos desafíos. El primero y más importante, algo que venía de hace muchos años y seguramente se recordará por muchos años más, es el poder haber realizado el Secretariado Mundial del Angus de la forma en que salió, era un desafío muy importante por todo lo que implicaba, porque la gente iba a venir a América del Sur, a un país que no conocía, del que no tenía ni referencias y el objetivo era que se llevaran la mejor impresión de un país híper ganadero y creo que eso lo conseguimos. Luego estaba el poder seguir con el calendario permanente que tiene la sociedad de criadores, llámese el remate Gala Angus, la jornada de selección, los auspicios de los remates, la concurrencia a la Expo Melilla y una jura en la Expo Prado con una cantidad importantísima de animales y con una presentación que es cada vez mejor.

Otro paso muy importante fue la incorporación de lo que es la certificación de Carne Angus.

Sí, se concretó la absorción por parte de la Sociedad de Criadores de Carne Angus del Uruguay de una empresa que se creó hace 15 años. Hubo mucha gente que trabajó, que le puso mucha cabeza, trabajo y esfuerzo para crearla. En ese momento la sociedad de criadores no tenía personalidad jurídica así que no tenía posibilidad de tener la certificadora de Carne Angus dentro de la sociedad. Carne Angus, en su origen, facturaba y era con fines de lucro. Nosotros no podíamos tenerla por estatutos, hoy sí podemos porque conseguimos la personalidad jurídica a principios de este año y también es un logro. Carne Angus y sus socios decidieron que lo mejor era que estuviera dentro de la sociedad de criadores porque nadie iba a poder certificar los productos de la raza mejor que la sociedad. No es lo mismo para la industria o para alguien del exterior que el sello de la caja sea certificada por la sociedad que por una certificadora. Cuando exportamos ganado para China, el gobierno del país nos exige a los exportadores particulares que las vaquillonas sean certificadas por la sociedad de criadores como que son Angus. De acuerdo de las exigencias de cada negocio tenemos un tipo de certificación. Está clarísimo que en todo el mundo nadie puede certificar mejor los productos o la raza que los propios criadores.

Si tuviera que enumerar otros desafíos, ¿cuáles serían?

Tenemos muchos. Arrancamos de nuevo con la Gala Angus, que en 2019 se hizo en el marco del Secretariado Mundial Angus, pero en 2020 se hará como siempre en el viernes previo a carnaval. Absorber la gente que trabajaba en Carne Angus es un compromiso directo de la sociedad de criadores. Vamos a tener un papel protagónico mutuo más importante. Tenemos el desafío de conseguir una sede más grande que la que tenemos en la Rural del Prado. Tenemos que mejorar y darle importancia al uso de datos objetivos en la compra de reproductores y se va a priorizar eso por sobre todas las cosas. Creemos que es una herramienta importantísima que no la estamos aprovechando totalmente. También hemos planificado un encuentro de jurados de la raza para unificar conceptos y criterios para ir a todos los lugares con la misma idea. Son unas cuantas cosas.

Ya que menciona el tema, lo nombraron jurado de la Expo Prado de 2020.

Sí, el lunes fue la elección. Los cabañeros votan durante noviembre y el lunes salieron los votos. Fue absolutamente novedoso.

¿Cuáles son las expectativas en la ganadería para 2020?

Soy muy optimista. Creo que si esta negociación con la Comunidad Económica Europea sale como todos pensamos y como piensan los negociadores, vamos a tener una cuota importante para vender. Tenemos que pensar que lo que le está ofreciendo el Mercosur a la Unión Europea es un 1% de su consumo anual. Tenemos la absoluta convicción de que China es un mercado que vino para quedarse, demandante en cantidad y calidad de carnes. Después, de alguna manera, el cambio de gobierno nos da la esperanza de cerrar tratados de libre comercio con países del mundo y eso nos ayudaría a no perder una cantidad de dinero por el pago de aranceles que hace que la competencia con el resto de los países sea muy irregular, como lo es con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá. Todos sabemos que los pesos que entran al país se redistribuyen y es una manera de levantar el piso y levantar el techo a la vez. Tenemos la absoluta convicción de que el negocio ganadero es un negocio que realmente está muy firme y todo indica que va a seguir de la misma manera. Por supuesto que hay factores externos que podrían complicar, como los climáticos, monetarios o exteriores como la relación entre Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Qué le ha dado la raza Angus al país ganadero?

Creo que es una herramienta extraordinaria, llena de condiciones para las condiciones que le damos nosotros en la cría del ganado. Tenemos un clima determinado, suelos determinados, un régimen hídrico determinado. Indudablemente las razas británicas son las que mejor se adaptan a las condiciones que le da Uruguay a su ganadería. Además, tenemos la fortuna de que son las razas británicas las que tienen mayor calidad de carne. Angus es una raza super rústica, muy adaptada al país, con la mejor calidad de carne. Es un plus enorme que tiene Uruguay. Vemos que los otros países del Mercosur, sacando Argentina, tanto Brasil como Paraguay, son exportadores de carne y de mucha carne, pero no de calidad como la que tiene el Uruguay.

La ficha del entrevistado

Datos: Nació el 23 de junio de 1957.

Familia: Está casado con Pilar Carrau. Tienen dos hijos, Rodrigo y Mercedes.

Profesión: Es ingeniero agrónomo, productor ganadero y cabañero.

Fútbol: Es hincha de Nacional.