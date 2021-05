Experto en salud mental: "El duelo por covid-19 es más difícil que el duelo de guerra"

El psiquiatra Manuel Alcalde, director del Departamento de Salud Mental del Casmu, aseguró que el duelo que atraviesan quienes pierden a un familiar por covid-19 es incluso “más difícil” que el “duelo por muerte de guerra”, porque la gente no puede despedirse como es debido. Y advirtió además que la reconstrucción psíquica de muchas personas será “un desafío histórico a nivel mundial” cuando la pandemia culmine.

¿Qué tienen de particular el duelo de las personas en esta pandemia?

Es un tema complicado, porque se trata de un duelo más difícil que un duelo por muerte por guerra, porque en este caso generalmente los seres queridos pueden ver al familiar fallecido. En cambio, en una situación como esta, no pueden hacerlo porque el cadáver se pone en un sobre cerrado de plástico y sellado, y no se puede abrir. En el Casmu lo que hicimos fue permitir que unos pocos familiares puedan ver el cuerpo con todas las precauciones sanitarias. Las personas necesitan ver al familiar porque así se cierra un ciclo que es clave para la elaboración del duelo. Esto se estudió hace muchísimos años con los casos de madres que pierden a sus bebés, y no quieren o no pueden verlos.

Es la misma situación con los familiares de desaparecidos en las dictaduras militares.

Es el mismo fenómenos con los desaparecidos, sin dudas.

También ocurre que hay similitudes con los accidentes, por la desaparición abrupta de la persona que muere, y también por cierta culpa de quien sobrevive, que en algún caso puede haber sido quien produjo el contagio. ¿Complejiza el duelo esa circunstancia?

Sí, eso complejiza muchísimo la elaboración del duelo. O sea, en parte las personas siempre se van a sentir culpables cuando se muere alguien cerca y no pudieron hacer nada. Eso nos pasa a nosotros los médicos, también, y es parte de la elaboración del duelo, como también lo es sentirse culpable. Y cuando realmente hay algo de responsabilidad ahí es incluso mucho más jorobado, pero es lo que hay.

¿Qué estrategias terapéuticas se implementan en estos casos?

El Ministerio de Salud Pública nos solicitó en mayo del año pasado a todas las instituciones prestadores de salud que estableciéramos la creación de grupos para trabajar con los pacientes afectados por covid-19 o familiares. Nosotros empezamos a trabajar en eso, armamos los primeros grupos, la intención era buena, pero no se pensó en dónde estábamos, porque al no poder ser presencial, tenemos que recurrir al Zoom, y no todo el mundo está en el mismo nivel de manejo de conocimientos digitales. Así que tenemos a los psicólogos que hablan por teléfono con los pacientes.

¿Cuántos grupos tienen?

Teníamos cuatro grupos, pero los pacientes prefieren consultas telefónicas. Porque el modo telefónico es individual, personalizado, y la modalidad que pide el MSP es más del tipo taller. No es lo mismo que un psicólogo te escuche 40 minutos, que participar en un grupo.

¿Hay algún planteo que sea patrón en los pacientes que están atravesando un duelo por haber perdido a un familiar por covid-19?

No voy a decir que todos los duelos son iguales, pero todos tienen su fase de elaboración y sus complicaciones. En este caso, la principal complicación es no ver al fallecido, y si tengo culpa porque yo traje el virus a casa, eso de repente me juega muy en contra, y para eso están los tratamientos psicoterapéuticos después.

El daño psíquico de toda esta gente es una de las secuelas que va a dejar la pandemia.

En realidad no sabemos cuál va a ser la secuela, pero vemos que va a quedar mucha gente con trastornos por estrés post traumático, o deprimida.

¿También puede haber suicidios?

Es una de las posibilidades. No lo podemos saber porque por ahora, de acuerdo a los números, no estamos teniendo. Lo que sí estamos teniendo son más trastornos por estrés post traumático.

¿Será un desafío histórico en la salud mental?

Va a ser un desafío histórico y a nivel mundial. Habría que ver qué fue lo que pasó con la Gripe Española, en aquel momento. Pero claro, era muy diferente la situación en el mundo. La relación que tenía la gente con la muerte era