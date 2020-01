"Evacuamos las dudas y el morbo que había": Sonsol y Rafa Cotelo volvieron al aire

"Está Maxi Pérez, buenas tardes. Está el Tano Abadie, Juancho de Posadas, Rafa Cotelo, buenas tardes". Así, en la voz de Alberto Sonsol empezó el primer programa del año de Bien igual, ciclo en radio El Espectador que había terminado el pasado 24 de diciembre con una fuerte discusión entre dos de sus conductores.

"De entrada, así, sin anestesia para que no haya mucho revuelo ni nada", dijo Sonsol antes de presentar a los periodistas, y cuando nombró a Rafa Cotelo, con quien había discutido un mes atrás, dejó en claro que las cosas entre ellos estaban en buenos términos. Tanto que inmediatamente todos comenzaron a hacer bromas sobre la pelea.

"No quiero lío", dijo Sonsol y se rió, y Cotelo contestó: "No, cero, tranquilos nosotros".

Diego Battiste

Ese intercambio habilitó a que los demás contaran cómo les habían llegado decenas de mensajes a sus teléfonos celulares preguntando por la pelea que se dio pocos minutos antes de cerrar el último programa del año.

Horacio "Tano" Abadie contó con sorpresa la cantidad de personas que lo habían contactado por el caso. "Me llamó gente que no me llamó para el nacimiento de mi hija ni para el casamiento, teléfonos que no tenia agendados, y me decían 'bo, Tano, contá la posta'".

Qué había pasado

Todo comenzó con una discusión sobre si el contexto de una persona condiciona su nivel de éxito.

La postura de Sonsol fue que las posibilidades son iguales para todos y que el contexto no condiciona el éxito. Cotelo sostenía que lo que uno logra está condicionado por el entorno y que no todos tienen las mismas posibilidades.

Cotelo dijo que tanto él como Sonsol eran personas privilegiadas, en comparación con otras personas. "No tuve privilegios. Nací normal. Hay otros que aunque no nacieron así, salieron adelante igual. Pero otros se quedan en el molde", respondió Sonsol. Dijo que "todos tienen la posibilidad de elegir" y que "si te quedás panza arriba en tu casa esperando que te toquen la puerta para un buen laburo, seguramente no lo vas a conseguir".

Ante su comentario, Cotelo expresó: "Yo no creo que sea así. Me encantaría tener una visión tan ingenua de la realidad".

De ahí en más el tono comenzó a subir y después de más de 10 minutos de discusión, el tema terminó cuando Sonsol mandó a una pausa y, con más de una hora de programa por delante, no volvió a hablar aire.

Días después ambos hicieron referencia al asunto y señalaron que las cosas se habían arreglado.