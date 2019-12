Sonsol contra Di Candia: "¿Sos Aristóteles, Sócrates? Vení a discutirlo mano a mano"

Fue entrando en calor de a poco. El periodista Alberto Sonsol empezó contestando tranquilamente un tuit del intendente de Montevideo Christian Di Candia en el programa Tuya y Mía, en El Espectador, y fue escalando hasta terminar a los gritos y golpeando la mesa.

El tuit de Di Candia, que se refirió a una serie de expresiones de Sonsol en el programa de Canal 10 Polémica en el bar, fue el siguiente:

Dice Sonsol que tiene un sobrino que es “ciudadano normal normal”. Me alegro mucho Alberto 🙄. — Christian Di Candia (@chdica) December 2, 2019

Según Sonsol, sus comentarios en el programa se referían a la situación de vandalismo que se vivió el sábado de noche en el Kibón, que según el había llegado antes a oídos de su sobrino –"un tipo normal"– que a los de las autoridades.

"Hay una persona a la que le voy a contestar. Porque además lo estuvimos tratando de llamar toda la mañana y no contesta. Es el intendente de Montevideo. Cuando quiera está gratamente invitado, porque yo quiero debatir con el acá en esta mesa. Porque cuando digo algo en un programa de televisión, él tiene todo el derecho a escribir lo que quiera en un tuit. Pero no así, aisladito. Vení Christian, vamos a charlar tranquilos. Si sos grande y yo también. Cuando quiera estamos todos los días en radio El Espectador a las 4. Cuando su agenda lo permita", comenzó Sonsol.

"Así como vinieron acá dos inspectores el viernes de noche –se refiere a que dos inspectores de la Intendencia estuvieron por la noche en una fiesta del Grupo Magnolio pidiendo silencio–, en la rambla de Kibón cuando rompieron todo lo que había para romper no había ninguno. Y eso se lo tengo que decir. En nombre mio y de toda la gente afectada. La gente tiene miedo, y Di Candia tiene que entenderlo", dijo.

"Lo que pasó el sábado al mediodía fue una fiesta, el sol, la democracia, todos contentos. Y el sábado de noche fue la fiesta del vandalismo, la de me importa todo un carajo, la de rompo todo. ¿Te parece que eso es normal? ¿Tengo que soportar que mi mujer a las dos de la mañana esté muerta de miedo porque mi hijo está en la calle y porque destrozaron el auto? Me cago en el auto, pero quiero que se sepa. ¿A alguno le parece normal? Si es así, todo bien, pero para mi no es normal, Christian. Él se enojó porque puse normal, pero ¿sabés que es normal? Es vivir bien. (...) Y todavía pone perdimos porque no se qué. Lo voy a leer textual, porque me tiene caliente", continuó.

En ese momento, Sonsol se puso a leer los tuits del Intendente al aire. Muy enojado, sus compañeros intentaron calmarlo, pero el respondió más enfurecido y con un "tranquilo las pelotas, estoy grande y me importa tres huevos".

"(En Polémica en el bar) dije que un sobrino mío al mediodía ya había recibido el mensaje que decía que no fuera nadie a Kibón porque de noche iba a haber lío. Entonces yo digo, ¿cómo mi sobrino que es un tipo normal que estudia, trabaja y que el fin de semana quiere salir a divertirse, lo sabía y toda la gente que tenía que saberlo no lo sabía?"

A continuación, leyó el siguiente mensaje del intendente:

Y dice que por suerte el pibe “sale” como “gente normal”.



Es un hecho: Perdimos porque nos siguen faltando siglos de empatía y transformación cultural. https://t.co/sPsOXwix0C — Christian Di Candia (@chdica) December 2, 2019

"¿Sos Aristóteles, Sócrates? Hablá claro, hablá en español como todos. Yo estoy grande para estas cosas. Que venga a discutirlo acá mano a mano. Se me hace el intelectual Di Candia. ¿A mí se me hace el intelectual?"

"Tamos en un país mal, tamos en un país mal (sic). Este es el Uruguay de hoy. Y se lo digo a Di Candia o al que sea. Si quiere venir Tabaré, mucho gusto. O el ministro de Defensa. El que venga. Me harté. (...) Y está caliente porque marchó. Es un hecho", dijo el comunicador. La discusión luego siguió por unos minutos más, ya con Sonsol un poco más tranquilo.