La vida sexual de una súper estrella

Es uno de los cantantes negros más exitosos de todos los tiempos. Ha vendido 75 millones de álbumes. Cuatro de ellos llegaron a la primera posición del ranking de Billboard. La carrera musical de R. Kelly es impresionante. Es uno de los pocos cantantes que ha atravesado décadas y gustos (tan cambiantes como las modas que representan) manteniendo siempre un perfil exitoso. Ha sabido adaptarse a las variables tendencias en cuanto a ritmos musicales, y su gran intuición a la hora de elegir las canciones de cada nuevo disco, y de conocer por anticipado hacia dónde van los intereses de la gente en música, lo han convertido en un referente.

No en vano, decenas de artistas famosos lo han consultado o bien grabaron canciones con él. Además de ser poseedor de una voz inconfundible, de tener grandes conocimientos en todas las áreas de la música, desde producción hasta arreglos y elección de los músicos que lo acompañan, R. Kelly es un compositor muy respetado por sus pares. La lista de canciones exitosas escritas por Kelly es larga. Una de ellas, You Are Not Alone, fue incluida en el noveno disco de Michael Jackson, HIStory: Past, Present and Future, Book I, y llegó al número en ventas en 1996. Es uno de los temas más populares en la carrera de Jackson.

Otro ejemplo es I Believe I Can Fly, escrita y cantada por Kelly, la cual en 1996 fue número uno en ocho países. Ganó tres premios Grammy y ocupa el puesto número 406 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos realizada por la revista Rolling Stone en 2004. Hay más de 10 covers de la misma y fue utilizada en películas y series de televisión.

Sin embargo, el éxito profesional de R. Kelly, quien ha grabado 12 álbumes de estudio, desde 12 Play (1993) hasta la fecha, no ha sido replicado por el artista en su vida personal, la cual, por decir poco, ha sido un desastre, mejor dicho, no ha dejado de ser un desastre desde que su nombre comenzó a estar asociado a las luces encandiladoras del éxito. Robert Sylvester Kelly, nacido en Chicago en 1967, tiene fama de depredador sexual, y su nombre fue mencionado por mujeres que afirman haber sido abusadas por el cantante. También ha sido acusado de haber tenido mala conducta con menores de edad, y en 2002 enfrentó 21 cargos de pornografía infantil, aunque en 2008 fue absuelto. Sobre su vida podrían escribirse decenas de libros, y la versión del propio Kelly de la misma está en The Soulacoaster: The Diary of Me, autobiografía publicada en 2013.

La vida de Kelly vuelve a estar en tapete tras el estreno del documental en seis capítulos, Surviving R. Kelly (Sobreviviendo a R. Kelly), que la cadena de televisión Lifetime emitió en tres noches, entre el 3 y el 5 de enero pasados, y en el cual se detallan acusaciones de abuso sexual en su contra. El documental ha tenido un extraordinario impacto social en diferentes frentes. La línea directa nacional de asalto sexual en los Estados Unidos, operada por la organización Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en ingles), experimentó un aumento del 27% en las llamadas durante la transmisión del documental.

Sobre la imagen de R. Kelly ha caído una bomba atómica. Su ex esposa y su hija han dicho que es un hombre horrendo, y la primera afirmó que cuando estaban casados varias veces temió por su vida. Sin embargo, el abogado de Kelly dijo el viernes pasado que los comentarios de las mujeres que aparecen en el documental no prueban nada, y afirmó que todas las relaciones sexuales que el cantante tuvo, al parecer con centenares de mujeres, fueron de manera consensual, sin que ninguna fuera obligada.

¿Ha quedado la imagen musical de Kelly arruinada? Al parecer, por el momento, no. La empresa Nielsen SoundScan informó que a raíz de la serie, la popularidad de la música de Kelly en streaming ha sufrido un alza. Sin embargo, algunas radios influyentes en ciudades como Dallas, Los Angeles, y Nueva York retiraron toda su música de Kelly de la programación. Además, la cantante Lady Gaga ha eliminado de todos los servicios de streaming la canción Do What U Want (With My Body) (Haz lo que quieras con mi cuerpo), que grabó en 2013 con el cantante hoy defenestrado. Desde la semana pasada, la canción ya no está disponible en YouTube. Tras las acusaciones y la condena pública, ahora le toca a R. Kelly sobrevivir.