"Los que no trabajan por la paz en Venezuela, indirectamente lo hacen por la guerra”

La vicepresidenta Lucía Topolansky aseguró este domingo que apoya "de la A a la Z" la postura del gobierno respecto a la crisis institucional en Venezuela.

Que haya dos líderes que dicen ser el presidente del país caribeño —Nicolás Maduro y Juan Guaidó— y que se nieguen a dialogar, más la amenaza de la intervención militar, supone una "disyuntiva entre paz y guerra", según Topolansky. Y en ese escenario, Uruguay "está trabajando" por la paz, manifestó.

"Ojalá tengamos suerte, porque no es una paz sencilla, y ojalá no se dé un escenario de guerra porque nos perjudica a todos en Latinoamérica", sostuvo en rueda de prensa. “Todos los que no están trabajando por la paz en Venezuela, indirectamente lo hacen por la guerra”, agregó.

Por otra parte, se negó a opinar sobre los dichos de Maduro, quien asegura que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un pretexto para iniciar la intervención armada. Para la vicepresidenta esas son "especulaciones", aunque afirmó que "todos" saben qué es una invasión y han amenazado con iniciar una en Venezuela .