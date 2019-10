“Peñarol es un monstruo dormido que nunca debió dejar de jugar”

Peñarol logró el lunes su segundo ascenso consecutivo y tras vencer 61-54 a Cordón en cancha de Goes ganó un boleto para disputar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2020-2021.

“La dimensión de este logro es increíble, estoy muy feliz, sin dormir, me fui de la cancha al Palacio a un festejo íntimo, volví a casa, vi el partido de nuevo y luego me puse a contestar mensajes; estoy loco de la vida. Me emociona porque fue una tarea ardua con un grupo de trabajo que me enorgullece”, contó a Referí el presidente de la comisión de básquetbol del club, Luis De María.

“Evaristo (González) me convenció para que agarrara la posta, lo hablé con Jorge (Barrera) y le interesó. Entonces empezamos a trabajar con Gastón Diz de Sentimiento 1891 y Gastón Barragán del Movimiento 2809 muy calladamente. Pero todos los grupos de Peñarol tuvieron la premisa de la vuelta del básquetbol. Quiero destacar el trabajo de toda esta comisión. Yo soy la cabeza visible pero hubo muchísimo trabajo de todos”, resaltó De María, expresidente de la Federación Uruguaya de hockey sobre césped.

Leonardo Carreño

Peñarol debió sortear un montón de obstáculos para lograr el ascenso: perdió a Agustín Zuvich porque lo separó del plantel cuando estalló el escándalo de arreglo de partidos, en el arranque de la Liguilla sufrió la baja del estadounidense Khapri Alston que era una de las figuras del torneo, llegó en su lugar Calvin Warner que no convenció y la acumulación de derrotas le costó el cargo al entrenador Diego Castrillón.

“No sé si fue sufrido el ascenso. Peñarol sorteó la DTA en 15 partidos en forma invicta pero fue muy difícil. La presencia de Peñarol jerarquizó al torneo y no sé si era para ganarlo invictos”, recordó el presidente sobre el ascenso del año pasado desde la tercera división a El Metro que arrancó en junio de este año con triunfo ante Lagomar en Paysandú.

“Trajimos dos refuerzos para armar el plantel, Zuvich porque tenía cinco ascensos y si bien no dudamos en separarlo del plantel su baja nos costó mucho porque nos privó de un pívot y de muchos centímetros. Terminamos siendo un equipo chico”, afirmó.

De María dijo que esa fue la decisión más difícil que le tocó tomar porque la salida de Diego Castrillón “fue por decantación”. “El equipo venía en declive, él sugirió la posibilidad de dar un paso al costado y lo aceptamos”.

Así llegó Edgardo Kogan al cargo de entrenador. También el dominicano Juan Guerrero en lugar de Warner: “Venía de hacer 31 puntos en una final en Dominicana. Nos hizo disimular la ausencia de Salvador Zanotta que jugó disminuido por fiebre una de las finales y no te olvides que perdimos a Blazina por un problema en la ciática”.

De María quiere disfrutar del éxito obtenido. Pero sabe lo que implica Peñarol: “Es un monstruo dormido que nunca debió dejar de jugar”. Por eso la Liga Uruguaya 2020-2021 ya empezar a trabajar en la cabeza de los dirigentes.

“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en formativas, reforzarlas, hacer llamados, armar la sub 23. Tenemos tareas pendientes para que los chicos mejoren sus entrenamientos. En paralelo, charlar con Edgardo Kogan para empezar a trabajar en el diseño del equipo para la Liga con cajas separadas del club. El básquetbol se financia con sus espónsores y sus socios VIP, lo que nos permitió tener un presupuesto más o menos saneado. El tiempo dirá qué pasará: esta comisión lo devolvió a primera y esperemos que esta comisión gane también la primera Liga Uruguaya para el club”, dijo De María.

Leonardo Carreño

Kogan rechazó una muy importante oferta para dirigir a Nacional en la Liga Uruguaya que comienza el próximo martes. Es hincha de Peñarol y el ascenso del lunes fue muy especial para él.

De María también destacó la presencia de la cúpula dirigencial de Peñarol en la cancha de Goes con Barrera a la cabeza y el comportamiento de la hinchada: “El trabajo en seguridad y los costos que acarrea son muy grandes. Salvo algún incidente mínimo y algún llamado de atención de los árbitros por fumar marihuana todo estuvo bien”, destacó el presidente del básquetbol.