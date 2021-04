¿Por qué Nacional contrató 10 futbolistas para 2021 y cómo bajó su presupuesto?

El último año de gestión de José Decurnex, en su primera presidencia en Nacional (2018-2021), quedó marcado por la contratación de una decena de futbolistas y por otra reducción del presupuesto que actualmente está en un 40% de los gastos de diciembre 2018.

En este mercado de inicio de temporada 2021, además del cambio de entrenador con Alejandro Cappuccio, llegaron Andrés D’Alessandro (Internacional de Porto Alegre), Leandro Fernández (Inter de Porto Alegre), Ángelo Gabrielli (Newell's Old Boys), Patricio Gregorio (Villa Española), Christian Almeida (Liverpool), Maximiliano Cantera (Deportivo Maldonado), Guillermo May (regresa de Cerro Largo FC), Facundo Píriz (Plaza Colonia), Camilo Cándido (Liverpool) y Gonzalo Vega (Rentistas).

El presupuesto que recibió Decurnex en diciembre 2018 estaba en US$ 1.100.000. En diciembre 2020 lo había reducido a US$ 500.000. Con la decisión de no renovar 10 contratos, que estaba resuelta más allá del escándalo en el hotel en el que estaban concentrados, y afrontar el cierre de la temporada con un equipo reducido, de enero a marzo bajó a US$ 350.000 y fue bicampeón del Uruguayo.

Con la conformación del plantel para la temporada 2021, estableció egresos mensuales de US$ 450.000 para el plantel principal, incluidos impuestos.

En el aspecto económico, Nacional redujo a niveles históricos su presupuesto y llevó sus cuentas al lugar que quería el presidente, cuando inició una transformación en la administración sin saber que un año después se instalaría la pandemia de covid-19, con todas las consecuencias económicas que tuvo para el fútbol, que encontraron a los tricolores blindados.

En el deportivo en este mercado, Nacional sorprendió con 10 incorporaciones, un registro que solo había ocurrido en enero de 2019, cuando llegaron 13 futbolistas. Ese fue el primer mercado de pases de Decurnex.

Carlos Pazos

Los refuerzos de enero 2019, el primer mercado de Decurnex

En enero 2019, con Eduardo Domínguez como DT, arribaron Joaquín Arzura (Almería de España), Álvaro “Palito” Pereira (Estudiantes de Argentina), Mathías Cardacio (Defensor Sporting), Felipe Carvalho (Valerenga, Noruega), Felipe Carballo (Sevilla, España), Gustavo Lorenzetti (Universidad de Chile), Pablo García (River Plate, Argentina), Rodrigo Amaral (Racing, Argentina), Octavio Rivero (Atlas, México), Kevin Ramírez (Tigre, Argentina), Facundo Labandeira (Progreso), Axel Müller (Racing) y Gabriel Araújo (Sud América).

Carlos Pazos

Decurnex, Eduardo Domínguez e Iván Alonso

De esos 13 jugadores, dos temporadas después solo se mantienen Felipe Carballo y Pablo García.

En enero 2020, además de cambiar de entrenador (llegó Gustavo Munúa por dos temporadas), solo recibieron cinco pases: Mathías Suárez (Montpellier, Francia), Claudio Yacob (Nottingham Forest, Inglaterra), Ayrton Cougo (Libertad, Paraguay), Miguel Jacquet (Godoy Cruz, Argentina), Agustín Oliveros (Racing).

En toda la temporada 2020, Nacional recibió menos pases que en este mercado previo al incio de la temporada 2021, porque en el siguiente período de transferencias se sumaron Felipe Gedoz, Emiliano Villar, Ignacio Lores y Rafael García.

Solo incorporó nueve jugadores en todo el año.

¿Existe un cambio en la política de contratación?

Desde el club explicaron que no hubo ningún cambio en la política de contratación, Nacional sigue adelante con el proyecto que Iván Alonso impulsa como manager deportivo, priorizar a lo juveniles y rodear al plantel de jugadores de experiencia y que, en lo posible, tengan el plus de ser hinchas porque entienden que eso le dará un valor a la hora de saltar al campo a competir.

Jugadores-hinchas, es lo que quiere el manager deportivo, como él en su etapa de jugador

La contratación masiva de futbolistas en este mercado se debe a que el 31 de diciembre, Nacional no renovó a 10 jugadores, solo extendió el vínculo con Carballo por tres años, como una apuesta a largo plazo con un jugador de la cantera, y se quedó sin futbolistas con recorrido y un plantel superpoblado de juveniles.

Sin Amaral, Mejía, Santi Rodríguez (negociado a City Torque), Papelito Fernández, Chory Castro, Cougo, Jacquet, Yacob, Matías Suárez y Agustín González, Nacional perdió referentes, se quedó sin dos jugadores por puesto ni la competencia que eleva el nivel entre los integrantes del plantel.

El camino que tomó Nacional, en el plan estratégico que Iván Alonso elaboró para esta gestión de tres años y los siguientes, se sostiene en jugadores-hinchas, y en oportunidades que no se pueden descartar.

Iván Alonso y D'Alessandro en el vestuario de River

Que D’Alessandro esté entrenando en Los Céspedes y debute este martes en la Copa Libertadores ante Argentino Juniors, cobrando un salario menor, lejos del tope salarial que tiene el club para Primera de US$ 30.000 es el resultado de las gestiones de Iván Alonso y Álvaro Recoba, ambos amigos del jugador.

La llegada de D'Alessandro impulsó el arribo de Leonardo Fernández.

Los demás son jugadores identificados con Nacional.

Gabrielli iba a la tribuna a ver a Nacional, incluso en su etapa de futbolista profesional, Almeida y Maxi Cantera son hinchas reconocidos. May, Píriz y Vega se formaron en el club, emigraron por distintas razones y están de regreso en la institución.

Patricio Gregorio, otro hincha, es una apuesta que realizan, como Hugo Magallanes en su momento. No jugará en el club en esta temporada, fue cedido a River Plate, y lo esperan par 2022 con otra madurez futbolística.

A Cantera lo siguieron dos años

El caso de Cantera es un ejemplo del trabajo silencioso que realiza Iván Alonso, que marcó la gestión deportiva de Nacional que desembocó en el bicampeonato. El volante estaba en el radar de Nacional desde 2019.

Inés Guimaraens

Iván Alonso

Según pudo conocer Referí, al futbolista, de quien conocían su fanatismo por el club (por fotos que subió en redes sociales con la camiseta del club), lo estaban siguiendo desde hace dos años y evaluaban su rendimiento.

Cuando el técnico de Deportivo Maldonado, Francisco Palladino, lo ubicó en el Uruguayo 2020 en la posición que entienden más rinde, a la espalda del centrodelantero y realizó una gran campaña, definitivamente decidieron ir por su contratación. Así llegó este mes y firmó hasta junio 2022 en préstamo desde los fernandinos.

Con ese grado de organización silenciosa avanza por estos días Nacional en su proyecto deportivo, que en dos años ajustó sus cuentas (con una reducción inédita) y en lo deportivo cautivó a jugadores-hinchas, logró refuerzos impensados (D’Alessandro y Fernández) y elabora un plan que tiene una base de datos amplia.

Con este proyecto buscan el tricampeonato y trascender en la Copa Libertadores hasta las fases finales del torneo.