Maxi Cantera: el rancho en El Tropezón, la lucha diaria y el sueño de jugar en Nacional

El pase de Maximiliano Cantera a Nacional no es uno más en su carrera, es El Pase, el que tanto esperó para poder ponerse la camiseta tricolor, esa que ya se había puesto varias veces antes, tal como se pudo ver en varias fotos personales que circularon en las redes por distintos usuarios al anunciarse su llegada a los albos.

En esas imágenes se lo vio con casacas y buzos con el escudo del club al que llegó este lunes a sus 27 años, luego de ser figura en Deportivo Maldonado, desde donde lo cedieron a préstamo hasta junio de 2022.

Incluso, Nacional, al anunciar su incorporación, subió una selfie de Cantera en la que aparece con una de las últimas camisetas, la que tiene la leyenda "Morro Eterno".

Como en varios de los últimos fichajes –Agustín Oliveros, Angelo Gabrielli, Patricio Gregorio-, los albos vuelven a un sumar un futbolista con reconocido sentimiento hacia la institución.

Nacional

Cantera en su primer día en Los Céspedes

Según supo Referí, además de sus buenas condiciones con la pelota, a la hora de ir por su transferencia los dirigentes albos tuvieron en cuenta su deseo de jugar en Nacional.

El fichaje tuvo el visto bueno de distintos actores del club que coincidieron con Cantera, como Sebastián Taramasco, quien lo dirigió, o Martín Ligüera, compañero en Fénix, y también de Álvaro “Chino” Recoba, segundo asistente técnico del primer equipo.

Este martes, Alejandro Cappuccio, el técnico que lo dirigirá en Nacional, calificó a Maxi como un jugador "integral, muy completo" y sobre su zona en el campo de juego dijo que "su mejor prestación está como en una especie de segunda punta o como enganche".

Sentimientos encontrados en Maldonado

La última temporada de Cantera, en Deportivo Maldonado, fue la mejor de su carrera, con 35 partidos y 8 goles, sus registros más altos. Además, le marcó dos tantos a Peñarol y tuvo buenos partidos frente a Nacional, lo que debe haber influido para que los albos lo anotaran en su libreta de jugadores a fichar.

En el Depor, su préstamo a los albos dejó distintos sabores. “Nos genera sentimientos encontrados”, dijo a Referí el entrenador rojiverde Francisco Palladino. “Por un lado, la baja de un jugador que fue muy importante en toda la temporada 2020/2021 para nuestro equipo, pero por otro lado es un paso muy importante en su carrera lo que permitirá seguir creciendo desde ese plano y desde lo personal”.

“Asimismo, para nuestra Institución es un paso también muy importante, que nos abre oportunidades. Sin dudas priman los sentimientos de gratitud y de los deseos de un exitoso paso para él en Nacional”, agregó el DT.

Leonardo Carreño

Cantera y Neves en el Parque

Palladino también contó características de Cantera. “Es un jugador con un gran talento y personalidad, siempre es una oferta de pase y de aire para el equipo, así como una fuente de alimentación permanente para los delanteros”.

Con respecto a la posición en la cancha en la que lo utilizó, dijo que fue “más adelante de lo que venía realizando en los últimos equipos”. “Eso le permitió tener menos desgaste en la recuperación y estar más cerca de las zonas de definición”. “Es un jugador polifuncional que se adaptará sin problemas a los distintos desafíos que se le planteen”, señaló.

De "pelearla" en Los Cerrillos

Nacido en Los Cerrillos, Canelones, Cantera es uno de los nueve hermanos de su familia.

Su carrera en formativas tuvo a Juventud de Las Piedras como su primer club profesional. Ahí coincidió con Sebastián Taramasco, quien en ese entonces dirigía en las inferiores de los pedrenses y ahora está haciendo sus primeras armas como secretario deportivo de los tricolores, tras varios años como coordinador de formativas.

Pasado tricolor de Cantera

El funcionario de los albos fue uno de los que avaló la llegada del volante, quien en su adolescencia hacía 20 kilómetros de ida y de vuelta para ir desde Los Cerrillos a Las Piedras a entrenar.

Su camino en juveniles siguió en ascenso y pasó a Peñarol. Y ahí tuvo su primera experiencia internacional. Cuando era el 9 de la Cuarta aurinegra, su representante lo llevó a Italia para probarse en Bologna.

Como contó Cantera a Referí, estuvo un mes viviendo en un hotel y lo pasaban a buscar para ir a entrenar. Luego, se instaló en la casa de Gastón Ramírez, quien ya había sido figura en los aurinegros y había emigrado a Europa. Pero en ese segundo mes, el joven decidió volver a Uruguay y recomenzar su carrera, ya desvinculado de los aurinegros.

Su reinicio fue en Cerro Largo FC, a donde llegó para probarse como 9. El técnico era Danielo Núñez, quien le dio el OK y lo sumó a su plantel para la temporada 2012. Ese fue el club en el que Cantera debutó en Primera y estuvo dos años.

Cantera en Fénix

En Melo, Cantera tuvo el apoyo de su hermano Alejandro, quien lo acompañó en ese momento y a lo largo de su carrera, siempre alentándolo.

“Mi familia es de origen humilde. Trabajadora. Todos de pelearla”, contó el futbolista a Referí en 2019, en una nota en la que recordó que su padre falleció y su madre sigue viviendo en Los Cerrillos.

Su carrera siguió en Montevideo. Liverpool, un año en Segunda y otro en Primera, y Fénix, y nuevamente en los de Belvedere y los de Capurro.

Su segundo pasaje por los albivioletas lo catapultó a una nueva experiencia internacional en Venezuela, en Deportivo Táchira, donde solo jugó 10 partidos y regresó a Fénix, en un tercer ciclo antes de llegar el año pasado a Deportivo Maldonado, el club que hoy es dueño de su ficha.

Leonardo Carreño

Uno de sus goles a Peñarol en 2020

En todo ese periplo, Cantera tuvo técnicos de todos los estilos. A Fénix lo llevó por primera vez Rosario Martínez en 2016. En ese equipo jugó por primera vez una copa internacional, la Sudamericana de ese año, marcando un gol ante Cerro Porteño en la victoria 1-0.

Uno de sus compañeros en aquel plantel de los de Capurro era Martín Ligüera, el entrenador que hoy está al frente de la Tercera de Nacional y que fue el DT interino que conquistó el reciente campeonato uruguayo.

Los dirigentes de Nacional consultaron a Ligüera al momento de la contratación de Cantera para Nacional y el flamante campeón le dio para adelante al fichaje.

Luego, en 2017, volvió a Liverpool, de la mano de Rosario, y en los de Belvedere volvió a jugar Copa Sudamericana.

En ese ciclo en los negriazules también tuvo como entrenador a Mario Saralegui, quien a mitad de 2020, cuando estaba en Peñarol, manifestó que era un futbolista de su agrado y que le interesaba ficharlo para los aurinegros, lo que no ocurrió.

Tras su segundo ciclo en Liverpool, en 2018 volvió a Fénix para cerrar una temporada complicada, con riesgo de descenso. Fue dirigido por Juan Ramón Carrasco, un técnico con estilo propio del que tuvo que acostumbrarse a las jugadas automatizadas que practica.

Luego del sufrimiento, ese equipo fue sensación del Apertura y Cantera comenzó a mostrar su nivel en un conjunto protagonista, que tuvo a Leo Fernández como figura.

Leonardo Carreño

El festejo en el CDS

“A mí, lo que me más cambió fue el nacimiento de mi hijo. Eso me cambió el chip. Fue un clic. Vi que alguien depende de mí”, expresó a Referí el jugador en abril de 2019. “Ahora me hice mi casita en El Tropezón, que es una calle en la ruta 36. No es un lugar que tenga una plaza pero vivo feliz. Me costó levantar mi techo. Terminé de construir una parte y ahora voy a ver si puedo arrancar la segunda. La peleo día a día”, agregó.

Su última temporada, en Deportivo Maldonado, fue la mejor de su carrera, con 35 partidos y 8 goles, sus registros más altos. Además, le marcó dos tantos ante Peñarol y tuvo buenos partidos frente a Nacional, lo que debe haber influido para que los albos lo anotaran en su libreta de jugadores a fichar.

Cantera y su selfie con la tricolor

Este lunes, cumplió su sueño. Llegó a Los Céspedes, se puso la camiseta de Nacional y posó para las cámaras del club, antes de comenzar a entrenar bajo las órdenes de Cappuccio, un nuevo DT en su carrera para comenzar un nuevo ciclo, en el que irán por el tricampeonato y por otra buena actuación en la Libertadores, certamen en el que ambos debutarán.

Cantera según sus exentrenadores:

Danielo Núñez:

“Es un jugador que siempre me gustó. Es encarador, guapo. No rehúsa la pelota dividida. Y le agregó gol que era lo que le faltaba. Ahora veo un jugador maduro, sabe lo que quiere y mantiene el rendimiento. Maduró muchísimo. Me alegra su crecimiento porque es de una familia humilde. Es una persona que necesita del fútbol para consolidarse económicamente. Tiene que pelear por algo más”. (lo dijo en abril de 2019)

Juan Ramón Carrasco:

“Algún comentario y alguna observación me han hecho de su revalorización porque es un jugador que físicamente es muy bueno y con la pelota sabe un montón. ¿Qué le falta? Más gol. Llegar, llega, pero yo le he dicho a él que tiene que convertir más. Y lo va a lograr”. (abril de 2019)

Mario Saralegui:

“Yo puedo ir a la reunión hoy y pedir a Cantera, que me gusta. Juega en el doble 5, te da una mano donde sea. No tiene velocidad, pero lo demás lo tiene todo”. (octubre de 2020)

Jugó de 9, de doble 5, de volante externo y en Deportivo Maldonado viene de jugar como segunda punta por detrás de Facundo Batista. A Nacional le pude dar una mano donde sea necesario.