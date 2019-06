¿Por qué Torreira tiene que remar más que el resto?

Hoy comenzamos con una nueva newsletter exclusiva para lectores Member: en este caso deportiva y enfocada en la Copa América. Todos los días, al caer la tarde, te enviaremos este mail donde elegiremos un tema central para desmenuzar y analizar qué está pasando en Brasil, más allá del ruido que se genera en un torneo de esta importancia. Pero además, por supuesto, tendrás un resumen de las noticias y números más importantes del día, lo principal a seguir en los partidos de cada jornada y la mirada de nuestro enviado, Sebastián Amaya.

El caso Torreira

A fines de 2017 era casi un clamor popular: la gente pedía que Lucas Torreira fuera citado a la selección. Brillaba en Sampdoria, donde era elegido como el mejor volante de marca de la defensiva liga italiana, pero la citación no llegaba y Tabárez se enojaba con los que lo pedían: “Lo sigo hace tiempo”, decía.

La oportunidad llegó en la China Cup 2018, a escasos tres meses del Mundial. Torreira no la desaprovechó, se ganó su lugar en la lista de Rusia 2018 y, en el correr del torneo, se quedó con la titularidad. La imagen de su pechazo a Cristiano Ronaldo quedó como marca registrada y es una de las instantáneas por las que será recordado el paso de Uruguay por ese torneo.

La norma en el proceso Tabárez ha sido que quien se gana la titularidad difícilmente la pierde, a no ser por una sucesión de malos resultados o porque pierda continuidad en su club. No es el caso de Torreira, que tras el Mundial siguió la escalera ascendente: pasó a Arsenal, también se ganó el puesto y hasta se convirtió en ídolo de la hinchada.



Sin embargo, los amistosos post Mundial y las prácticas previas al arranque del torneo muestran a Torreira afuera del equipo. ¿Por qué?

Tabárez, Torreira y la pizarra

El sector izquierdo del equipo viene siendo un problema para Tabárez: en el debut del Mundial ante Egipto jugaron Martín Cáceres como lateral y De Arrascaeta como volante; para el segundo cambió a Cáceres-Cebolla Rodríguez, y recién para el tercer partido acomodó ese dibujo con Laxalt y Bentancur por la izquierda (para ver cómo se paró en cada partido del Mundial, hacé click en la imagen).

La mitad de la cancha que terminó jugando el Mundial fue con Torreira como volante central, Nández y Vecino a los costados y Bentancur como una especie de enganche.

Pero como el fútbol no es estático, esa figura también fue por momentos un doble cinco con Vecino y Torreira, con Nández por derecha y Bentancur acomodándose en el sector izquierdo. Fue lo que hizo el equipo cuando pasó a ganarle a Portugal y adquirió una postura hiper defensiva, y lo mantuvo en buena parte del partido ante Francia.

En los amistosos previos al Mundial, Tabárez comenzó con la misma idea del Mundial, pero ya en 2019 lo fue cambiando para darle la oportunidad a Lodeiro, como muestra esta nota de Sebastián Amaya.

El resurgir de Lodeiro

Esta vez, la opción que trabaja Tabárez tiene la novedad de Nicolás Lodeiro, otro que vuelve a tener una nueva oportunidad, ya no como enganche sino como volante por afuera, cumpliendo un rol similar al de Cebolla Rodríguez. Con eso, Tabárez pasa a jugar con dos volantes centrales (Vecino-Bentancur) y por afuera Lodeiro y Nández.

¿Por qué se da eso?

La mitad de la cancha fue el sector que más cambios tuvo entre 2014 y 2018. En 2015, no tenía jugadores en clubes de Europa, además de que era el sector más envejecido (Sánchez, Lodeiro, Cristian Rodríguez, De Arrascaeta, Alvaro Gonzalez, Alvaro Pereira, Mayada). Pero en 2019 es el sector más firme, con figuras jóvenes y jugando en algunos de los principales clubes del mundo (Valverde en Real Madrid, Bentancur en Juventus, Torreira en Arsenal, Vecino en Inter…).



Bentancur, al igual que Torreira, está en un gran momento, y además le da más manejo de pelota. Mientras que por la banda Lodeiro le da más despliegue que Bentancur, o que Torreira.



Sí, seguramente usted tenga la imagen de Lodeiro como enganche estático y de poca marca, pero los que lo han visto en los últimos meses hablan de un jugador evolucionado, con más ida y vuelta, además de los pases filtrados, que son su especialidad.



Un detalle: jugando como volante externo, Lodeiro batió en la temporada pasada el récord de asistencias en la Major League Soccer de EEUU, con 18. Desde que llegó a Seattle, hace tres años, hizo 36.

Las 35 asistencias de Lodeiro desde que llegó a Seattle Sounders

El fútbol siempre admite miles de opiniones, y Tabárez no lo ha dicho (raramente habla de decisiones tácticas) pero ese criterio es el que se desprende de los últimos entrenamientos. Con todo eso en cuenta, la pelea parece ser entonces por el sector central del campo, entre Bentancur, Vecino y Torreira. No hay lugar para los tres, y Tabárez ha optado por los dos primeros.



Fuera de la carrera queda otro nombre destacado como Federico Valverde, lo que refleja la paridad que hay en el mediocampo.



Lo que queda flotando entre tantas opciones en la mitad de la cancha es que, ahora sí, Uruguay tiene muchas más herramientas para hacer un juego más ofensivo, que en el Mundial se quedó a mitad de camino. No solo eso: la opción por Lodeiro y Bentancur significa que Tabárez privilegia a jugadores de buen pie, porque el nivel del torneo también se lo permite, y además le exige a Uruguay ser más protagonista. Con todo eso en cuenta, es lógico pedirle al equipo que juegue más.

Además: el día que un instructor de fitness marcó a Suárez

Hay un grupo de futbolistas casi anónimos que tuvieron un privilegio especial por estos días: integran el equipo de la Mutual, no tienen equipo y completaron el equipo de suplentes en las prácticas. Por ejemplo Federico Burguez, que es instructor de Fitness y en esta nota cuenta su experienciade convivir con Suárez y Cavani, y hasta el cuidado que tuvo para no lesionarlos.

