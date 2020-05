¿Qué dijo Gregorio ante la posibilidad de no poder dirigir por estar en edad de riesgo?

El entrenador Gregorio Pérez, al frente de Universitario de Lima, espera poder volver a dirigir a su equipo lo antes posible, cuando las autoridades peruanas habiliten el regreso del fútbol en medio de la pandemia de coronavirus, pero es consciente que está en una edad de riesgo y que eso podría impedirle trabajar.

El director técnico tiene 72 años y sigue la situación de lo que pasa en el país incaico desde Montevideo, a donde regresó para realizar la cuarentena voluntaria cuando el virus llegó a la región.

Por su grupo etario es considerado una “persona vulnerable” frente al coronavirus.

“Yo soy deportivo, un hombre de optimismo, de mucha fe, lógico que corro mis riesgos y por mi edad, pero bueno, llegado el momento se verá", aseguró el DT de Universitario a Capital Deportes de Perú, al hablar de su situación.

"Si mañana se resuelve de que por mi edad yo no tengo que estar, eso no quiere decir de que no funcione el fútbol ni Universitario. Yo no pienso solo en lo mío, yo pienso globalmente en todo, que la seguridad la tengan todos y no solo Gregorio Pérez", agregó.

El entrenador, a quien llaman “Maestro” en Perú, manifestó que espera poder regresar a Perú para retomar su cargo en Universitario, equipo con el que marchaba en la cuarta ubicación de la tabla, a tres puntos del líder y tradicional rival Alianza, cuando se paró el futbol incaico el pasado 8 de marzo, tras seis fechas disputadas.

"Y si Gregorio Pérez no puede seguir trabajando porque las autoridades manifiestan que por la edad uno no puede desarrollar lo suyo, porque corre peligro, porque hay una resolución que no me permite hacerlo, bueno no voy a ser egoísta, voy a hacer consciente de eso y voy a desear lo mejor”, señaló.

“Pero tengo mis expectativas de regresar”, manifestó Gregorio.

La situación en Perú

La propagación del coronavirus se está "acelerando" en Perú, Brasil, y Chile, advirtió la Organización Panamericana de la Salud, que llamó a no flexibilizar las medidas de contención, informó este miércoles la agencia AFP. Perú registró más de 5.000 nuevos casos confirmados de covid-19 en 24 horas, una cifra diaria récord, lo que sitúa en 130.000 el número de contagios en todo el país, que ya registra más de 3.780 decesos.